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Kitap okuma birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rana Sülün, düzenlenen kitap okuma yarışmasında ilçe birincisi oldu. "Milli Mücadele" konulu iki önemli eser olan Tarık Buğra'nın Küçük Ağa ve Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları adlı romanlarını kapsayan yarışmada birinci olan Sülün, Okul Müdürü Nazım Yıldız tarafından ödüllendirildi.

İlçe genelinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında 11/D sınıfından Rana Sülün birinci olarak başarılarına bir ödül daha ekledi. Sülün, il genelinde düzenlenecek yarışmada Burhaniye'yi temsil edecek. Yarışmanın ilk basamağında okul içinde düzenlenen sınavda, 11/D sınıfından Rana Sülün birinci olurken, 10/D sınıfından Pınar Ok ikinci ve 10/D sınıfından Ceyda Ok da üçüncü olmuştu. Müdür Nazım Yıldız, bu üç öğrencinin 25 Nisan´da yapılacak olan İzmir TÜYAP Kitap Fuarı gezisine ücretsiz olarak gitme hakkı kazandıklarını belirterek, yarışmaya katılarak kitap okumaya verdikleri değeri gösteren diğer öğrencilere de teşekkür ettiklerini söyledi.

(FT



12.04.2017 09:43:08 TSI

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