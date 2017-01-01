YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Okullararası Okçuluk İl Birinciliği tamamlandı

Okullararası Okçuluk İl Birinciliği tamamlandı

- Yarışmalara farklı okullardan 90 kız ve erkek sporcu katıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Okçuluk İl Birinciliği" tamamlandı.

Okçuluk Bölge Antrenörü Akın Eskitütüncü, Çukurova Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren müsabakalara farklı okullardan 90 kız ve erkek öğrenci katıldığını söyledi.

Eskitütüncü, okçulukta Adana'nın önemli atılım yaptığını belirterek, kendilerine iyi bir çalışma ortamı hazırlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile diğer görevlilere, tesis sorumlularına teşekkür etti.

Ayrıca müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Okçuluk Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serkan Kızılcık ile Okçuluk Bölge Antrenörü Akın Eskitütüncü ve bölge antrenörleri verdi.

(ELF-Y)



12.04.2017 09:47:59 TSI

NNNN

