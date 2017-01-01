12 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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(Özel Haber) Kayserili Ozan referanduma türkü yaktı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:42
(Özel Haber) Kayserili Ozan referanduma türkü yaktı
(Özel Haber) Kayserili Ozan referanduma türkü yaktı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Kayserili Halk Ozanı Abdullah Öztürk, 16 Nisan halk oylamasına türkü yaktı.
16 Nisan halk oylamasında kullanılacak 'evet' ve 'hayır' oylarına dair vatandaşın fikir edinemediğini görmesi üzerine, referanduma türkü yakan Ozan Abdullah Öztürk, "İşim gereği çok yer dolaşıyorum, vatandaşla da çok konuşuyorum. Kimse referandumdaki 'evet' ya da 'hayır'ın ne için denileceğini bilmiyor ben de türkü yakıp büyüklere sormak istedim" dedi.
Ozan Abdulah Öztürk'ün referandum türküsü şöyle:
"Niye evet, neden hayır/Diyeceğimizi bilemiyom/Dört gözüm, dört kulağım var/Pek bilen de göremiyom
Herkes bir şey konuşuyor/Bizim kafa karışıyor/Siz büyüklere iş düşüyor/ Yoksa tatmin olamıyom
Medeni devletler gibi/Muhalefet hükümeti/TV'lerde canlı canlı/Tartışılmaz anlamıyom
Kanallarda çoğu yanlı/Yansızlar kalır dışarı/Bunca işsiz delikanlı/Ben bunu hiç anlamıyom
Ozan Abdullah bu yeter/Arif olan anlar ahmak yutar/Guş guşun gaşısında öter/Yanlış diyen duyamıyom"
(SK)

12.04.2017 09:49:33 TSI
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