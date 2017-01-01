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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Bingöl'de araç sayısı arttı, devir azaldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:43
Bingöl'de araç sayısı arttı, devir azaldı

Servan Alacabey
DİYARBAKIR (İHA) - Bingöl'de araç sayısı artarken, devir sayısı ise azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu yılın Şubat ayında araç sayısı geçen yılı aynı ayına göre yüzde 6 oranında artarak 15 bin 871'e yükseldi. Şubat ayı itibariyle Bingöl'de en fazla artış otomobilde yaşandı. Otomobil bir yıl içerisinde 444 adet artışla 6 bin 858'e yükseldi. Minibüs sayısı bin 201'den bin 283'e, otobüs 231'den 235'e, kamyonet 4 bin 381'den 4 bin 578'e, kamyon bin 19'dan bin 25'e, motosiklet 534'den 559'a, özel amaçlı araç sayısı 174'den 197'e, traktör sayısı ise bin 67'den bin 136'ya yükseldi.

Devir yüzde 12 azaldı
Bingöl'de Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısı yüzde 12 oranında azalarak 400'e geriledi. Şubat ayında 192 otomobil, 26 minibüs, 3 otobüs, 140 kamyonet, 17 kamyon, 6 motosiklet, 2 özel amaçlı araç ve 14 traktör el değiştirdi.
(SA-AKK-Y)

12.04.2017 09:50:43 TSI
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