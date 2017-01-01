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Bilgiç: "Zararlı böcekleri, faydalı böceklerle yok ediyoruz"

- Bilgiç, biyolojik mücadele faaliyetlerine destek kapsamında 2010 yılından bu yana 1,5 milyon adet üzerinden faydalı böcek ve 5 bin 500 adet keklik saldıklarını, 135 bin TL masrafa malolan bu çalışmanın çiftçiye 7 yılda 140 milyon TL katkı sağladığını söyledi



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ADANA (İHA) - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 2010 yılında başlattıkları süne ile biyolojik mücadele ile çevreyi, doğayı ve üreticilerinin ekonomik çıkarlarını koruduklarını ayrıca önceden hayvan yemi niteliğindeki buğdayın ekmeklik buğday kalitesine ulaştırma başarısını yakaladıklarını söyledi.



Bölge üreticimize 20 milyon TL kazandırdık

2010 yılından itibaren borsa ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde Adana kuzeyinde yer alan Karaisalı, Sarıçam ve İmamoğlu kırsal alan bölgelerindeki buğday üreticilerine destek olmak, tarımsal çevreyi korumak, kentin ekonomisine ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, süne ile biyolojik mücadele için doğaya keklik ve parazitoit (faydalı böcek) salımı faaliyetlerinde bulunduklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, yaptığı açıklamada "Adana Ticaret Borsası olarak verdiğimiz biyolojik mücadele ile hem çevremizi hem doğayı, hem üreticilerimizin ekonomik çıkarını koruduk. Önceden hayvan yemi niteliğindeki buğdayın ekmeklik buğday kalitesine ulaştırma başarısını yakaladık. Zararlı böcekleri, faydalı böceklerle yok ediyoruz. 2010 yılından bu yana yapılan süne ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında yedi yılda 5 bin 500 adet keklik ve 1,5 milyon adet üzerinde parazitoit doğaya salınmıştır. Bu salım kapsamında Adana Ticaret Borsamızca toplamda yaklaşık 135 bin TL harcama yapılmış olup, bu çalışmamızın üreticilerimize olan katkısı 7 yılda 140 milyon TL civarında olmuştur" dedi.



Yaklaşık 200 bin Parazitoit salındı

ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Bağış, ATB Meclis Üyesi Abdullah Kaçar, ATB Ar-Ge Proje ve Kalite Birimi Sorumlusu Dr. Kenan Boyacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzmanları ve yöre çiftçilerinin katıldığı parazitoit salınımında konuşan Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Naim Öztürk, "Buğdaya başak zamanı zarar veren süne zararlısı ile biyolojik mücadelede yapıyoruz. Doğada faydalı böcek var ama bunu destek amaçlı yapıyoruz. Çünkü yapılan yanlış ilaçlamalar sonucunda faydalı böcekler nispetende olsa ölüyor. Yapılan bu salımlarla süne de yüzde 80-90 fayda sağlıyoruz. Ticaret borsamıza bizimle birlikte çalıştığı, katkı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bilgilendirmenin ardından yaklaşık 200 bin adet parazitoit doğaya salındı.

(ELF-Y)



12.04.2017 09:53:54 TSI

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