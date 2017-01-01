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Akdağmadeni yeni terminal binasına kavuşacak



(Fotoğraflı)



Muammer Yıldız

YOZGAT (İHA) - Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan yıkımı tamamlanan eski terminal binası yerine yeni terminal binasının yapılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Suphi Daştan kısa süre önce yıkımı tamamlanan eski terminal alanına yapılacak olan projenin müjdesini verdi. Başkan Daştan,"Toplamda 7 bin 800 metre kare inşaat alanıyla çoğu il belediyelerinin cesaret edemeyeceği bir projeyi ilçemize kazandırmak için çalışmalara başladık" dedi.

13 yıldır ilçede gerçekleştirmedikleri proje kalmadığının altını çizen Daştan,"Bu büyük projeleri gerçekleştirirken değerli vatandaşlarımızın desteğini güçlü bir şekilde hissediyoruz ve takdir edilen çalışmaları birlikte başarıyoruz. Yeni şehirler arası yolcu terminalinin hizmete başlamasıyla birlikte ilçemizin ortasında kalan ve kapladığı alan itibariyle de büyük olan eski terminal binasının yıkımını tamamladık. Bu Bölgeye yapılacak olan yeni projenin oluşmasında vatandaşlarımızın görüş ve önerilerine de önem verdik. 3 bin 600 m2 kapalı alan, 4 bin 200 metre kare peyzaj alanı, alt katın ön cephesinde mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş iş yerleri ilçemizde yaptığımız üçüncü kapalı otopark olan minibüs otoparkı, vatandaşlarımızın yorgunluğunu atabileceği modern bir şekilde tasarlanmış kafeterya, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanlarıyla birlikte tam manasıyla bir çekim merkezi haline gelecek Akdağmadeni'nin vizyonunu ortaya çıkaran bir yapıyı daha ilçemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

(BMG-UY-Y-)



12.04.2017 09:54:03 TSI

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