12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akdağmadeni yeni terminal binasına kavuşacak

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:46
Akdağmadeni yeni terminal binasına kavuşacak
Akdağmadeni yeni terminal binasına kavuşacak

(Fotoğraflı)

Muammer Yıldız
YOZGAT (İHA) - Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan yıkımı tamamlanan eski terminal binası yerine yeni terminal binasının yapılacağını bildirdi.
Belediye Başkanı Suphi Daştan kısa süre önce yıkımı tamamlanan eski terminal alanına yapılacak olan projenin müjdesini verdi. Başkan Daştan,"Toplamda 7 bin 800 metre kare inşaat alanıyla çoğu il belediyelerinin cesaret edemeyeceği bir projeyi ilçemize kazandırmak için çalışmalara başladık" dedi.
13 yıldır ilçede gerçekleştirmedikleri proje kalmadığının altını çizen Daştan,"Bu büyük projeleri gerçekleştirirken değerli vatandaşlarımızın desteğini güçlü bir şekilde hissediyoruz ve takdir edilen çalışmaları birlikte başarıyoruz. Yeni şehirler arası yolcu terminalinin hizmete başlamasıyla birlikte ilçemizin ortasında kalan ve kapladığı alan itibariyle de büyük olan eski terminal binasının yıkımını tamamladık. Bu Bölgeye yapılacak olan yeni projenin oluşmasında vatandaşlarımızın görüş ve önerilerine de önem verdik. 3 bin 600 m2 kapalı alan, 4 bin 200 metre kare peyzaj alanı, alt katın ön cephesinde mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş iş yerleri ilçemizde yaptığımız üçüncü kapalı otopark olan minibüs otoparkı, vatandaşlarımızın yorgunluğunu atabileceği modern bir şekilde tasarlanmış kafeterya, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanlarıyla birlikte tam manasıyla bir çekim merkezi haline gelecek Akdağmadeni'nin vizyonunu ortaya çıkaran bir yapıyı daha ilçemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.
(BMG-UY-Y-)

12.04.2017 09:54:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aynı meydanda &quot;evet&quot; ve &quot;hayır&quot; çağrısı
YEREL

AYNI MEYDANDA "EVET" VE "HAYIR" ÇAĞRISI
Demokrasi şehitleri anısına hatıra ormanı
YEREL

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANISINA HATIRA ORMANI

Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
YEREL

YOZGAT'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI'NA FİDAN DİKİLDİ
ozgat'ta 47 STK referandumda 'evet' diyecek
YEREL

OZGAT'TA 47 STK REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK
Yozgat'ta öğrenciler için bilişim sınıfı oluşturuldu
YEREL

YOZGAT'TA ÖĞRENCİLER İÇİN BİLİŞİM SINIFI OLUŞTURULDU
Öğrenciler, yazarları ağırladı
YEREL

ÖĞRENCİLER, YAZARLARI AĞIRLADI
Sorgun'da &quot;Yeni Anayasa&quot; anlatıldı.
YEREL

SORGUN'DA "YENİ ANAYASA" ANLATILDI.
Yozgat'ta iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti
OTOMOBİL

İŞTE YILIN OTOMOBİLİ!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Kilitli bir araçtan anahtarsız nasıl çıkarsınız?