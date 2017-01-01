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Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi çalışmaları

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:47
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi çalışmaları
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi çalışmaları

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi ile ilgili olarak Kırklareli Ticaret Borsası toplantı salonunda üreticilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
Toplantıya Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar, tarımsal üretici ve yetiştirici birlik başkanları, ilgili sektör temsilcileri, teknik elemanlar, muhtarlar ve genç çiftçiler katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Ortan, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla bakanlığın yürüttüğü proje ile geçen yıl ilde 145 genç çiftçiye toplam 4 milyon 350 bin TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Açılış konuşması ardından katılımcılara Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ersin Gökten tarafından bir sunum yapıldı. Tüm detayların anlatıldığı sunumdan sonra katılımcıların soruları, cevaplandırılarak toplantı sona erdi.
(KA-MEF-Y)

12.04.2017 09:55:25 TSI
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