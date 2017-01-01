12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekirdağ bağcılığı Paris'te temsil edildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:56
Tekirdağ bağcılığı Paris'te temsil edildi
Tekirdağ bağcılığı Paris'te temsil edildi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ bağcılığı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından Dünya Bağ ve Şarap Örgütü Paris toplantısında temsil edildi.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Dr. Zafer Coşkun, Dünya Bağ ve Şarap Örgütü tarafından Paris'te düzenlenen "Ekonomik Analiz, Piyasalar ve Tüketim" konulu ECOMAR Uzman grubu toplantısına ülkemizi temsilen katıldı. Toplantıda Dr. Coşkun tarafından Türkiye Bağcılığının Durumu (Viticultural Situation of Turkey) isimli sözlü sunum yaparak, ülke bağcılığı hakkında grup üyelerine bilgi verdi.
(YG-MEF-Y)

12.04.2017 10:03:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
2017 yılı bireysel sulama hibe sözleşmeleri imzalandı
YEREL

2017 YILI BİREYSEL SULAMA HİBE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI
Süleymanpaşa Belediyesi engelli vatandaşları sandığa taşıyacak
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİ VATANDAŞLARI SANDIĞA TAŞIYACAK
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

&quot;Otizmin Farkındayız&quot; etkinliği
YEREL

"OTİZMİN FARKINDAYIZ" ETKİNLİĞİ
Ayşe Arman'dan Çorlu Mezbahasına ziyaret
YEREL

AYŞE ARMAN'DAN ÇORLU MEZBAHASINA ZİYARET
SATİVES Derneği Kapaklı'nın gelişimi için Kaymakam Yüzer'le bir araya geldi
YEREL

SATİVES DERNEĞİ KAPAKLI'NIN GELİŞİMİ İÇİN KAYMAKAM YÜZER'LE BİR ARAYA GELDİ
Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları ilk eseri Rodosçuk'u yayınladı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ YAYINLARI İLK ESERİ RODOSÇUK'U YAYINLADI
Tekirdağ'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Tekirdağ'da kayıp genç ölü bulundu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAYIP GENÇ ÖLÜ BULUNDU
Eşi gelmedi diye evini yaktı
YEREL

EŞİ GELMEDİ DİYE EVİNİ YAKTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti
OTOMOBİL

İŞTE YILIN OTOMOBİLİ!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Kilitli bir araçtan anahtarsız nasıl çıkarsınız?