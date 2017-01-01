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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Midesini küçültmek için Almanya'dan geldi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:59
Midesini küçültmek için Almanya'dan geldi
Midesini küçültmek için Almanya'dan geldi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Almanya'da yaşayan Özlem Bekdemir, mide küçültme ameliyatı için Avrupa'daki doktorlar yerine Medical Park Tarsus Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Erdal Cücük'ü tercih etti.
Almanya'nın Stutgart kentinde yaşayan ve bir gıda firmasında pazarlamacı olarak çalışan Özlem Bekdemir (36), mide küçültme (tüp mide) ameliyatı için Tarsus'a geldi. Ameliyatı, mide küçültme operasyonları konusundaki deneyimleriyle tanınan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük gerçekleştirdi.

Tavsiye üzerine geldi
Geçtiğimiz Ocak ayında Adanalı bir arkadaşıyla birlikte tatil için Adana'ya gelen evli ve 1 çocuk annesi Özlem Bekdemir, Op. Dr. Erdal Cücük'ün ameliyat ettiği ve kilo sorunundan kurtulmuş 2 kişiyle tanıştı. Kendisi de uzun yıllardır 100-110 kilonun altına düşmeyen Bekdemir, tanıştığı kişilerin olumlu değerlendirmelerini dikkate aldı ve Almanya'ya döndüğünde bu kez internet üzerinden araştırma yaptı. Op. Dr. Cücük'ün başka hastalarıyla da iletişim kuran Özlem Bekdemir, operasyona karar verdi.

Kıyafet bulamıyordum
Özlem Bekdemir'in ameliyatı, Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Kısa sürede yürümeye başlayan Özlem Bekdemir, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Kilolarından kurtulmak için sabırsızlandığını belirten Bekdemir, "Kendimi bildim bileli diyet yaparım ama hiç zayıflayamadım. Kendimle barışık değildim. Dışarı çıkarken üzerime giyecek giysi bulamıyordum. Zayıflayınca mağazalara gidip, zayıf insanların giydiği giysilerden alacağım" dedi.
(ELF-Y)

12.04.2017 10:06:41 TSI
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