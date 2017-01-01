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Sivas'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği açıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:02
Sivas'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği açıldı
Sivas'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği açıldı

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Derneğin açılışına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Oğuzhan Görler, Dernek Başkanı Ayhan Yılmaz, dernek yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı. Daha sonra Bakan Yılmaz ve diğer davetlilerin katılımı ile kurdele kesilerek dualar eşliğinde derneğin açılışı gerçekleştirildi.
Bakan Yılmaz, açılışın ardından yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da milletin kendi iradesine ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirterek,"Milli iradesine sahip çıkmayan uluslar köleleştirilmiştir. Bu millet hür yaşadı, ilelebet hür yaşayacak. Bu bayrağın dalgalandığı her yer bize vatandır. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. " dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler derneği gezdi.
(UY-Y-)

12.04.2017 10:09:50 TSI
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