12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2017 yılı bireysel sulama hibe sözleşmeleri imzalandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:02
2017 yılı bireysel sulama hibe sözleşmeleri imzalandı
2017 yılı bireysel sulama hibe sözleşmeleri imzalandı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde, Tekirdağ'da 2017 yılında kabul edilen 4 Bireysel sulama proje sahibi çiftçilerle sözleşmeleri imzalandı.
Sözleşme imzalama töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün uygulamış olduğu Bireysel Sulama Projelerinin Desteklemesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında, ilimizde 4 sulama projesi sahibi çiftçimizle sözleşme imzalandığını, sözleşmeleri imzalandıktan sonra 45 gün içerisinde projelerde belirtilen sulama sistemlerini almaları gerekir. Teknik personeller tarafından 1 ay içerisinde alınan sulama sistemlerini arazide kontrol edip rapor haline getireceklerini, bu işlem bittikten sonra Ziraat Bankasına yüzde 50 hibe ödemelerinin yatırılacak" dedi.
(HLD-MEF-Y)

12.04.2017 10:09:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Süleymanpaşa Belediyesi engelli vatandaşları sandığa taşıyacak
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİ VATANDAŞLARI SANDIĞA TAŞIYACAK
Tekirdağ bağcılığı Paris'te temsil edildi
YEREL

TEKİRDAĞ BAĞCILIĞI PARİS'TE TEMSİL EDİLDİ
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

&quot;Otizmin Farkındayız&quot; etkinliği
YEREL

"OTİZMİN FARKINDAYIZ" ETKİNLİĞİ
Ayşe Arman'dan Çorlu Mezbahasına ziyaret
YEREL

AYŞE ARMAN'DAN ÇORLU MEZBAHASINA ZİYARET
SATİVES Derneği Kapaklı'nın gelişimi için Kaymakam Yüzer'le bir araya geldi
YEREL

SATİVES DERNEĞİ KAPAKLI'NIN GELİŞİMİ İÇİN KAYMAKAM YÜZER'LE BİR ARAYA GELDİ
Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları ilk eseri Rodosçuk'u yayınladı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ YAYINLARI İLK ESERİ RODOSÇUK'U YAYINLADI
Tekirdağ'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Tekirdağ'da kayıp genç ölü bulundu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAYIP GENÇ ÖLÜ BULUNDU
Eşi gelmedi diye evini yaktı
YEREL

EŞİ GELMEDİ DİYE EVİNİ YAKTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti
OTOMOBİL

İŞTE YILIN OTOMOBİLİ!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Kilitli bir araçtan anahtarsız nasıl çıkarsınız?