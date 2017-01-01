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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Milletvekili Etyemez, esnaflarla bir araya geldi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:02
Milletvekili Etyemez, esnaflarla bir araya geldi
Milletvekili Etyemez, esnaflarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, referandum çalışmaları kapsamında Eski Larende Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.
AK Parti Konya İl Teşkilatı 6 Mart'tan bu yana referandum çalışmalarına devam ediyor. Su kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Larende Caddesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, 16 Nisan Halk Oylaması için destek istedi.
Milletvekili Etyemez, "Biz Konya Teşkilatı olarak sürekli sokaklardayız. Bugünde bu tarihi çarşıyı geziyoruz. Şu memnuniyet verici esnafımız işin farkında ülkenin geleceği milletin bekası için herkes tabii ki evet diyeceğiz diyor. Özellikle bu Avrupa ülkelerinin ülkemizin bu 16 Nisan'da yapılacak seçime taraf olmaları, ülkemize karşı bir takım oyunlar oynaması ve o oyunlar içerisinde olmaları halkımızın gözünde net bir şekilde görülmekte o nedenle halkımız kendi tercihine kendi iradesine sahip çıkıyor. Bu konuda Konya halkı işin farkında ve üzerine düşecek görevi yapacak" dedi.
(AH-Y)

12.04.2017 10:10:24 TSI
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