Çanakkale AFAD'a yeni kurtarma aracı
(Fotoğraflı)
Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AFAD Başkanlığı tarafından, deprem, sel, heyelan, çığ, suda boğulma gibi tüm afet ve acil durumlarda kullanmak üzere Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne hafif tonajlı arama ve kurtarma aracı tahsis edildi.
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü envanterine dâhil olan yeni kurtarma aracında, hidrolik ve şarjlı kesme ayırma takımları, jeneratörler, beton kırıcılar, çok amaçlı kesiciler, sesli ve görüntülü arama cihazları, kaldırma yastıkları, aydınlatma setleri gibi afet ve acil durumlarda hareket kabiliyetini geliştiren 22 parçadan oluşan arama kurtarma ekipmanları bulunuyor.
(GD)
12.04.2017 10:10:36 TSI
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