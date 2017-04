YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Perkütan yöntemi ile saç dökümüne son

Perkütan yöntemi ile saç dökümüne son



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Saç Ekim Koordinatörü Zeynep Günel, peruktan yöntemi ile saç dökümüne daha kolay müdahale edileceğini söyledi.

Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, "Perkütan saç ekimi aslında saç ekimi değil, saç ekimi işleminde kullanılan ve saç köklerinin yerleştirileceği yerlerin açılacağı bölgelerin klasik slit yöntemi yerine yuvarlak olarak açılan kanal açma işlemidir. Perkütan ( kanal yöntemi ) saç ekimi klasik slit yöntemiyle tek farkı yuvarlak olarak açılmasıdır" dedi.

Tercihin ne olursa olsun hizmet kalitesinin daima saç ekiminde en iyi sonucu almaya yönelik olacağını ifade eden Günel, "Saç ekiminde kullanılacak tekniklere saç ekimi uzmanlarımız saçınıza ve uygulanacak alana en uygun olanını seçeceğinden emin olabilirsiniz. Her iki yöntemde de uygulanan amaç aynıdır. Saç köklerinin konulacağı yeri açmaktır ve her iki yöntemde de saç ekimi işlemi başarılı sonuçlanacaktır tabi kanal uygulamasını yapan kişilerin tecrübesi, becerisi ve bilgisiyle doğru orantılı olarak" diye konuştu.

Slit kanal yöntemi en klasik sonuçları garantili saç ekimi yapan tüm kliniklerce benimsenmiş yöntem olduğunu kaydeden Günel, "Ayrıca slit yönteminde çok daha sıkı kanal açılabilmekte ve bu sayede çok sıkı saç ekimi yapılabilmektedir. Real Hair Center olarak her iki yöntemde de saç ekimi yapılabilmekte ayrıca tercihimizi sıkı saç ekimi için slit yönteminden kullanmaktayız. Daha çok perkütan saç ekimi işlemini saç sıklaştırma, sakal sıklaştırma, kaş ekimlerinde tercih etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Perkütan yöntemi saç ekimi yönteminde daha iyi"

Zeynep Günel, "Saç Sıklaştırma - Sakal Sıklaştırma - Kaş ekimi - Bıyık Sıklaştırma ekimlerinde çok fazla köke ihtiyaç olmayacağından dolayı Perkütan Kanal yöntemiyle yapılan saç ekimi slit yönteminden daha iyidir. Tercihiniz ne olursa olsun hizmet kalitemiz daima saç ekiminde en iyi sonucu almanıza yönelik olacaktır. Saç ekiminde kullanılacak tekniklere saç ekimi uzmanlarımız saçınıza en uygun olanını seçeceğinden emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



12.04.2017 10:15:51 TSI

NNNN