YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dereceye giren öğrencilerden Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'a ziyaret

Dereceye giren öğrencilerden Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Merkez Anadolu Lisesi okul müdürü, öğretmenleri, halk oyunları ve masa tenisinde dereceye giren öğrenciler, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ı ziyaret etti.

Dereceye giren öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Aşım, öğrencilerin yarışmalarda aldıkları dereceler ile hem kendilerinin hem okullarının hem de ilin başarılarına katkı sağladıklarını ifade etti. Öğrencileri tebrik eden Aşım, "Sizleri burada görmekten çok mutluyum, derslerdeki başarınız yanında halk oyunları ve sporda gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sporun insan yaşamındaki önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Spor yapan bir çocuk zamanını doğru kullanmayı öğrendiğinden okul başarısı da beraberinde gelir. Folklor sürekli gelişim halindedir ve bir milletin ortak mal varlığıdır. Yüzyıllar boyu biriktirilmiş ve zenginlikler kaynağıdır folklor. Halk oyunları, kaynağından itibaren her dönemde ve her şekilde sürekli içinden çıktığı toplumun kendine özgü karakteristik özelliklerini yansıtmıştır. Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen Okul Yönetimine, Beden Eğitimi Öğretmenlerimize, antrenörlerimize,öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum, başarılarınız daim olsun" dedi.

(KA-MEF-Y)



12.04.2017 10:25:48 TSI

NNNN