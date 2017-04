YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "16 Nisan Türkiye için bir fırsat"

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Gündoğan'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi çalışma ve projelerini anlatan Başkan Uğur, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemini anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Gündoğan'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi çalışma ve projelerini anlatan Başkan Uğur, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine vurgu yaptı. Gündoğan Mahallesinin Balıkesir'in kalbi olduğunu söyleyen Uğur, Türkiye gündeminin Anayasa değişikliği olduğunu belirtti. Hafta sonu yapılacak halk oylamasında ülkenin geleceği ile ilgili kararlar verileceğini ifade eden Başkan Uğur, Türkiye'nin çok başlılıktan kurtulması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir'in bir yanının Marmara, diğer yanının ise Ege olduğunu belirten Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:"300 kilometre denız kıyımız var. Her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği, hayvancılığın yapıldığı Türkiye'yi besleyen bir il Balıkesir. 1 milyon ton süt üretiyoruz. 600 bin büyükbaş hayvanımız var. 1 milyon küçükbaş hayvanımız var. 30 milyon kanatlımız var. Etiyle, sütüyle, yumurtasıyla, herşeyiyle Türkiye'yi besliyoruz. O kadar zengin bir yerki Balıkesir, altın madeni, demir, kömür, hepsi Balıkesir'de. Termal sular Balıkesir'de. Zengin Kaz Dağları Balıkesir'de. Cenab-ı Allah bize dünyanın en güzel yerinde yaratmış. Allah'a hamdolsun. Balıkesir'in insanı da güzel. Milliyetçi ve muhafazakar. Balıkesir olmadan Türkiye tarihi olmaz. Kurtuluş Savaşı'nda yüzbinlerce şehit veren bir Balıkesir var. Balıkesir Türkiye tarihi ve ekonomisinde var".



"Büyükşehir İle En Ücra Köşelere Bile Hizmet Gidiyor"

Devlet ve hükümetin Balıkesir'e gerekli desteği verdiğini ifade eden Başkan Uğur, "Devletimizin yatırımları ile otoyollar Balıkesir'e geliyor. İzmir- İstanbul otoyolu, Osmangazi Köprüsü. 18 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Çanakkale köprüsünün temelini attı. Çanakkale- Balıkesir otoyolu da ilimizden geçecek. Balıkesir 30 Mart 2014'te Büyükşehir oldu. Büyükşehir kimin projesi? Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi. Şehrimize hizmetlerin gelmesi, en ücra köşelere kadar ulaşması Büyükşehir ile mümkün oluyor. Erdoğan, suyu akmayan, çöpü toplanmayan İstanbulluyu ihya etti. Bende 30 Mart 2014'te sizlerin desteği ile belediye başkanı oldum. Bir çok vaadimiz vardı. Onları bir bir yerine getiriyoruz. Balıkesir'in taşıt sayısı artıyor, kavşaklar yapacağız dedik. Balıkesir'in trafiğini rahatlatacağımızı söyledik. İşte Kuva-yi Milliye Kavşağı. Arkasından 15 Temmuz Kavşağı'nı yaptık. Bu kavşağa 15 Temmuz darbesinde şehit olan kardeşlerimizin ismini verdik. Eski Doğumevi'nin orada da kavşak düzenlemesi bitiyor. Arkasından Valilik kavşağı ve İstasyon meydanında yapacağımız dalçıklar. Hepsi sırası ile geliyor" diye konuştu.



Balıkesir'in sosyal hayatı zenginleşecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmeye başlanan sosyal ve kültürel projelere de değinen Başkan Uğur bunları şöyle sıraladı:"İşte Çamlık Projesi. Çamlık Tepe'de Hilal Minareli Cami'nin temelini Başbakanımız Binali Yıldırım attı. Şöyle 3-4 ay içerisinde Hilal Minareyi buradan göreceğiz. Hilal minareden ezan okunacak. Hilal minareden vav harfi görünecek. 15 katlı bina yüksekliğinde olacak. Lazer gösterileri olacak, Balıkesir'in her yerinden seyredilecek. Balıkesir'de vav günleri tertipleyeceğiz. Herkes gelip selfi yapacak orada. Çay Deresi ilk etabı bitti. Ramazan'dan önce Çay Deresi yani Balıkesir'in Avlusu açılıyor. Sonra Çay Deresi'nden Çamlık Tepesine teleferik yapılacak. 1 ayı geçmeden sebze meyve halide hizmete girecek. Çocuk Köyü'nü yaptık. Bırakın Balıkesir'i Bursa, Manisa, Çanakkale'den insanlar geliyor Çocuk Köyü'ne. Yeni Devlet Hastanesi önünde yapılan yeni alışveriş merkezi ile beraber. Balıkesirlilerin sosyal yaşantısı kaliteli hale gelecek. Dışarıdan misafir geldiğinde Balıkesir'de en az 1 hafta misafir edebilirsiniz. 1 sene sonra daha fazla değil. İstiyoruz ki insanlar Balıkesir'de her türlü ihtiyaçlarını karşılasın. İstanbul'a İzmir'e Bursa'ya gitmesinler".



Uğur: "Yatırımcı Balıkesir'e geliyor"

Başkan Uğur, devletin yapmış olduğu yollar, üniversiteler, hastaneler, barajlar, göletler ve Balıkesir'in üretim ve tüketim bölgelerine yakınlığı sebebiyle değer kazandığını söyledi. Balıkesir'e olan teveccühün arttığını belirten Uğur, "Birçok sanayici Organize sanayi Bölgesi'nden yer alıyor. Aynı şekilde Bandırma, Gönen ve Dursunbey'deki OSB'lere talep var. İstanbul'daki Gebze bölgesindeki sanayiciler, Balya ilçemizden 5 bin dönümlük Organize Sanayi Bölgesi istiyor. Balıkesir yükselen değer ve parlayan yıldız. Sanayicinin büyük talebi olan Balıkesir'i güzel bir şekilde imar etmek istiyoruz. Balıkesir yaşanacak bir şehir olacak" dedi.



"Türkiye 30 yılını koalisyonlarla kaybetti"

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin ülkedeki istikrar nedeniyle geldiğini söyleyen Başkan Uğur, ülkede siyasi ve ekonomik istikrar olmaması durumunda yatırımın da gelmeyeceğini belirtti. Uğur sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye neden 2023 hedeflerine 2010 yılında 2009 yılında ulaşamadı? Nedir sebebi? Türkiye'deki idari yapının hatasından, sistemin hatasından. Türkiye çok partili siyasi hayata 1950 yılında Demokrat Parti tek başına iktidar, hizmetler geliyor. 60'ta iktidar, 65'e kadar 5 yıl tam koalisyon hükümetlerinin olduğu dönem. 5 yılda 4 tane Başbakan değişiyor. Bir başbakan aşağı yukarı 1 yıl kalıyor. 65-69 Adalet Partisi tek başına iktidar. 1969 yılında Adalet Partisi içindeki 41 milletvekili Demirel'e hayır oyu verip bütçede Demirel'i düşürdüler. 1969'dan 1983'e kadar hep koalisyon. Tek başına iktidar yok. 14 yıl. Rahmetli Özal'ın 83-91 iktidarından sonra 2002 3 Kasım'a kadar yine koalisyonlar. Tam 30 yıl. Türkiye'nin kayıp 30 yılı."



Uğur: "16 Nisan Türkiye için fırsat"

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye için fırsat olduğuna dikkat çeken Başkan Uğur, "Türkiye IMF'e olan borçlarının tamamını ödedi borç yok. Borç olmayınca talimatta almıyorsun. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye. Nüfusumuz genç. Yatırımcıda bize bunun için geliyor. Genç nüfusumuz var. Genç ve heyecanlı milletiz. Tecrübeme ve geçmişte yaşanılanlara bakınca, istikrar için 16 Nisan'da önümüzde fırsat var. Bu Anaya değişikliğini gerçekleştirerek Türkiye önü açılacak ve 2023 hedeflerine kısa zamanda ulaşacağız" şeklinde konuştu.

