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Başkan Aşkın'dan Asimder'e ziyaret



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IĞDIR (İHA) - Hollanda Den Haag'da faaliyet gösteren Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'i makamında ziyaret etti.

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde çok çeşitli faaliyetler yaptıklarını belirterek, "Avrupa'da çok zorluklarla karşılıyoruz. Özellikle son aylarda Türkiye'nin referandum çalışmaları için gelen bakanlarımızın Avrupa'da zorluklarla karşılaşmasından sonra Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarına karşı yaptırımlar başlamıştır. Ermeni lobisi ve sempatizanlarının Avrupa ülkelerinde her makama yerleştiklerini ve bu devlet makamlarının verdiği gücüde kullanarak üzerimizde baskılar yaratarak susturmaya çalışmaktadırlar. 2014 yılında Hollanda da yapmış olduğum bir basın açıklamasında 'Karabağ Ermenilere mezar olacak' sözünden dolayı Ermeni cemaati tarafından mahkemeye şikayet ettiler ve Hollanda mahkemeleri suçlu olmadığım halde suçlu bulundum. İşte demek istediğimde buydu bizleri susturmak ve yıldırmak istiyorlar Avrupa'da, ASİMDER'in Türkiye ve Avrupa'daki çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Avrupa ülkelerinin tümünde ASİMDER'in çalışmalarına teşkilat olarak destek vermeye hazırız. Bugünde bu ziyaretimizle bunu size ve yönetim kurulu üyelerinize bizzat söylemek için ziyarette bulunduk" dedi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, Türkiye'de çeşitli illerde örgütlenmelerini büyük çapta tamamlamış olduklarını söyleyerek, Uluslararası bir teşkilat olarak artık Ermeni lobisine karşı dünya çapında ortak çalışma anlamında faaliyetlere hız verdiklerini anlatan Gülbey, "Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının Ermeni lobisinin 1915 sözde Ermeni soykırım yalanlarına karşı mücadele veren ASİMDER'in yanında yer almaları gerekmektedir. Avrupa'da devlet kademelerine sinsice yuvalanmış olan faşist Ermeni lobisinin üyeleri Avrupa'da yaşayan Türkler ve teşkilatlarını susturmak ve etkisiz hale getirmek için mücadele vermektedirler. Bizler dünya ülkelerinde Türkiye ve Azerbaycan diaspora teşkilatları birlikte hareket etmeliyiz. Biz bir milletsek bir diasporamız olmalıdır. Onun için el ele verip teşkilatlarımızın üstünde kurulmak istenilen bu sinsi baskıyı yok edeceğiz. Bugün teşkilatımıza yapmış olduğunuz bu ziyarette bu mücadelenin başlangıcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın'a Türkiye-Azerbaycan bayrakları ve dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.



12.04.2017 10:27:48 TSI

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