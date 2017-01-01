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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Turizmci Gültekin'den iş dünyasına istikrar çağrısı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:23
Turizmci Gültekin'den iş dünyasına istikrar çağrısı
Turizmci Gültekin'den iş dünyasına istikrar çağrısı
- Turizmci Diyar İçkale Gültekin:
- "16 Nisanda gerçekleşecek olan referandumda bir parti oylanmayacak bir rejim oylanmayacak Türkiye'nin geleceği oylanacak"


(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Turizmci Diyar İçkale Gültekin, iş dünyasına istikrar çağrısında bulunarak "evet" dedi.
16 Nisan'daki Referandum öncesi ünlü turizmci Diyar İçkale Gültekin, iş dünyasına istikrar çağrısında bulundu. Türkiye'nin bekası açısından, çok önemli bir referandum olduğunu belirten Gültekin, "16 Nisanda gerçekleşecek olan referandumda bir parti oylanmayacak bir rejim oylanmayacak Türkiye'nin geleceği oylanacak. Sandığa gittiğimiz zaman çocuklarımızın, sevdiklerimizin, ülkemizin geleceğine oy attığımızı bilmeyiz" dedi.

Turizmcinin kararı "Evet"
Turizm'de güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yapan Diyar İçkale Gültekin, "tüm dünyanın gözü şu an ülkemizin üzerinde. Ülkemizdeki yaşanan tüm gelişmeler an ve an takip ediliyor. Yabancı turizm acenteleri ve ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistler ülkemizde yaşanan olumsuz bir hadise karşısında tatil rotalarını farklı bir ülkeye çeviriyorlar. İstikrar ve güven olmadığı zaman turisti ülkemize çekemiyoruz bu yüzden referandumda verilecek her "evet" aynı zamanda turizm gelirlerimizin artmasına, işsizliğin azalmasına, turizm yatırımlarının artmasına turizm ekonomisine katkı koymak için verilecek."
Bir ülkede güven ve istikrar yoksa ekonomik anlamda refah ve büyümenin imkansız olduğunu belirten Turizmci Gültekin, "bir iş dünyası temsilcisi olarak geçmiş yıllarda ülkemiz özellikle darbeler, koalisyon ve siyasi krizler ile enerjisini fazlasıyla tüketti son olarak yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi güçlü bir lidere ve yeni bir anayasaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha bizlere anlattı. Ülkemizin büyümesine, gelişimine ve istikrarına katkı koymak adına taşın altına elimi değil gövdemi koymaya hazırım" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

12.04.2017 10:30:41 TSI
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