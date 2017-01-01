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MEB Müsteşar Yardımcısı Samsun'daki eğitim projelerini inceledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:23
MEB Müsteşar Yardımcısı Samsun'daki eğitim projelerini inceledi
MEB Müsteşar Yardımcısı Samsun'daki eğitim projelerini inceledi

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Samsun'da yürütülen eğitim projelerini inceledi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile birlikte bir dizi etkinlikte bulunan Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün çalışmaları hakkında bilgi aldı, enstitünün yaptığı bazı çalışmaları yerinde inceledi. Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu'na; Samsun'un eğitimde model bir il olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Samsun Maarif Hareketi Projesi hakkında bir sunum yapıldı. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğrencilerin Sınıf Dışı(Duvarsız) Eğitim yapmasına olanak tanıyan Tabiatta Ders Var Projesi'nin Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki derse katılan Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, öğrencilerle de sohbet etme fırsatı buldu. Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Samsun'da eğitimin kalitesini artırma çalışmaları kapsamında yürütülen projelerden duyduğu memnuniyetini ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ziyaretlerinden dolayı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu'na teşekkür ederek, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan hediyeler ile Samsun'da görevli öğretmenlerin yazdığı şiirlerden oluşan 55 Öğretmen 55 Şiir ile yine öğretmenlerin yazdığı hikayelerden oluşan 55 Öğretmen 55 Hikaye kitaplarını hediye etti.
(KA-SLH-Y)

12.04.2017 10:31:30 TSI
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