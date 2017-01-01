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Malazgirt'te 'Seçim' toplantısı



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, seçimlerde görev alacak sandık başkanları ve görevlileriyle toplantı yapıldı.

Malazgirt Öğretmenevinin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Hâkim Garip Aykanat, sandık görevlilerine halk oylamasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde tamamlanabilmesinin; seçim kurulu başkanlarının, seçmen kütük bürosu personellerinin, sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin disiplinli çalışmalarıyla mümkün olacağını belirtti. Hâkim Garip Aykanat, ayrıca sandık görevlilerinin 16 Nisan Pazar günü oy verme işleminin başlayacağı saat 07.00'den bir saat önce görevli oldukları salonlarda bulunmaları gerektiğini söyledi. Saat 07.00 itibariyle başlayıp 16.00'da bitecek olan oy verme işleminin ardından tutanakların tutularak imzalanması gerektiğini ifade eden Garip Aykanat, sandık torbalarının mühürlenmesinin ardından sağlıklı bir şekilde İlçe Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

(VE-MSA-Y)



12.04.2017 10:31:51 TSI

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