12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malazgirt'te 'Seçim' toplantısı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:24
Malazgirt'te 'Seçim' toplantısı
Malazgirt'te 'Seçim' toplantısı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, seçimlerde görev alacak sandık başkanları ve görevlileriyle toplantı yapıldı.
Malazgirt Öğretmenevinin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Hâkim Garip Aykanat, sandık görevlilerine halk oylamasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde tamamlanabilmesinin; seçim kurulu başkanlarının, seçmen kütük bürosu personellerinin, sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin disiplinli çalışmalarıyla mümkün olacağını belirtti. Hâkim Garip Aykanat, ayrıca sandık görevlilerinin 16 Nisan Pazar günü oy verme işleminin başlayacağı saat 07.00'den bir saat önce görevli oldukları salonlarda bulunmaları gerektiğini söyledi. Saat 07.00 itibariyle başlayıp 16.00'da bitecek olan oy verme işleminin ardından tutanakların tutularak imzalanması gerektiğini ifade eden Garip Aykanat, sandık torbalarının mühürlenmesinin ardından sağlıklı bir şekilde İlçe Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.
(VE-MSA-Y)

12.04.2017 10:31:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malazgirtli şoförler &quot;evet&quot; dedi
YEREL

MALAZGİRTLİ ŞOFÖRLER "EVET" DEDİ
Muş'ta uyuşturucu operasyonları
YEREL

MUŞ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Kemaloğlu'ndan referandum çalışması
YEREL

KEMALOĞLU'NDAN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Vali Yavuz Kur'an öğreticileriyle buluştu
YEREL

VALİ YAVUZ KUR'AN ÖĞRETİCİLERİYLE BULUŞTU
Vali Yavuz'dan öğrencilere mektup
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ÖĞRENCİLERE MEKTUP
Muş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu
YEREL

MUŞ'TA UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Işık'tan referandum çalışması
YEREL

IŞIK'TAN REFERANDUM ÇALIŞMASI
İş adamı Ergün'den MGC'ye ziyaret
YEREL

İŞ ADAMI ERGÜN'DEN MGC'YE ZİYARET
Sandık kurulu başkanları ve üyelere referandum semineri
YEREL

SANDIK KURULU BAŞKANLARI VE ÜYELERE REFERANDUM SEMİNERİ
Hasköy'de ödüllü satranç turnuvası
YEREL

HASKÖY'DE ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI
Muş'ta referandum toplantısı
YEREL

MUŞ'TA REFERANDUM TOPLANTISI
Kardan kapanan köy yolu 6 ay sonra açılıyor
YEREL

KARDAN KAPANAN KÖY YOLU 6 AY SONRA AÇILIYOR
CHP Hatay Milletvekili Ertem Varto'da
YEREL

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ERTEM VARTO'DA
Başkan Tutar'dan Bahçeli'ye ziyaret
YEREL

BAŞKAN TUTAR'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Gazetecileri Derneği, yılın otomobilini seçti
OTOMOBİL

İŞTE YILIN OTOMOBİLİ!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Kilitli bir araçtan anahtarsız nasıl çıkarsınız?