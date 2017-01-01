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Burhaniyeli öğrenci Başkan Uysal'dan belediyecilik öğrendi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal yoğun iş temposu arasında öğrencilere de vakit ayırarak yerel yönetimler konusunda ödev alan öğrencilere yardımcı oluyor. Başkan Uysal, makamına ziyarete gelen Arhan Candemir adlı öğrenciye belediye çalışmalarını anlattı.

Belediye Başkanı Necdet Uysal öğrenciler ile bire bir ilgileniyor. Bu kapsamda, Faruk Kızıklı İlkokulu öğrencisi Arhan Candemir, Belediye Başkanı Necdet Uysal'ı, makamında ziyaret ederek aldığı ödevi yaptı. Candemir hazırladığı soruları Başkan Uysal'a yöneltti. Yerel Yönetimler konusunda ödev alan ve bu konuyu araştırmak için Belediye Başkanı Necdet Uysal ile görüşen 4. sınıf öğrencisi Arhan Candemir, sorduğu sorular ile Belediyenin nasıl yönetildiğini anlamış oldu. Belediyenin nasıl yönetildiği, belediye olarak ne gibi işler yapıldığı gibi konularda bilgi alan Candemir, kendisini bilgilendiren Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teşekkür etti.

(FT-EME)



12.04.2017 10:36:00 TSI

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