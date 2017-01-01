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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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İş adamı Ergün'den bin sporcuya malzeme desteği

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:30
İş adamı Ergün'den bin sporcuya malzeme desteği
İş adamı Ergün'den bin sporcuya malzeme desteği

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muşlu iş adamı Coşkun Ergün, kentteki bin sporcuya malzeme hediye etti.
Muş Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muşlu iş adamı Coşkun Ergün ve AK Parti İl Başkanı Namık Ergün ile sporcular katıldı. Burada programın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Muşlu iş adamı Coşkun Ergün; sporu tanımlayarak, sporun kişinin kendini eğitmesinden geçtiğini söyledi. Sporcunun, spora can veren kişi olduğunu ifade eden Ergün, "Sporcu hangi sporu yaparsa yapsın o spora can veren kişidir. Bu mesajı bölgesine, ülkesine ve dünyaya öğreten kişidir sporcu. Dolayısıyla sporcu mesajı dünyaya ileten kişi sporcu olduğuna göre, Muş sizlerden çok şey bekliyor. Sizler Muş'u bizden daha iyi tanıma hakkına sahipsiniz. Şimdilik Muş'ta sporcu çıkması için, kendini tanıtması için, herkesin elini taşın altına koyması gerekir" dedi.

"Ben Muş'un hizmetkarıyım"
Muş'un ve sporcuların hizmetkarı olduğunu kaydeden Ergün, "Buradaki tüm sporcuların hizmetkarıyım. Hiçbirine ayrım yapmaksızın elimizden gelen her türlü şeyi yaparız. Ama sporcular için yerel yönetimdeki olan insanlarda bize destek verecekler. Ben inanıyorum ki onların hepsi bize çok fazla destek veriyor. Buradaki insanların makus talihi böyle buradan sporcu çıkarmaması demek değildir. İnsanlarda niyet etmek demek o işi yüzde elli bitirmek demektir. Bir sporcunun başarılı olabilmesi için çok özenli bir şekilde çalışması lazım, çok koşturması lazım" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'deki en büyük külliyelerden birini yaptırıyoruz" diyen Ergün, "Rahmetli babamın adına, Yılmaz Ergün Külliyesi diye bir külliye yaptırıyoruz. Bunu İstanbul'da yaptırıyoruz, on bin kişinin namaz kılabileceği, konferans salonlarının olmuş olduğu bir yer. Biz bunu İstanbul'da yapıyoruz da Muş'ta mı yapamayacağız? Muş'ta daha güzellerini yaparız. Ama buradaki kardeşlerimizin daha çok çalışması lazım. Buradaki sporcularımız çok çalışacak, biz gerekeni yapacağız" diye konuştu.

"Muş'ta sosyal market kuracağız"
Muş'ta sosyal market kurarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Ergün, "Marketin içerisinde insanların gidip alışverişlerini yapabileceği, gıda ihtiyaçlarını, giyim eşyalarını alabilecekleri bir kart vereceğiz. O kartlara para yükleyeceğiz, onlar gidip oradan alışveriş yapacaklar ve para vermeden oradan çıkıp gidecekler. Bu alışverişi her ay yapacaklar. İnsanlar orada rencide olmadan inşallah o vakfımızın şubesini en kısa sürede Muş'ta açacağız. Bu bizim borcumuzdur" şeklide konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından katılımcılara plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından salondaki spor malzemeleri, kulüplere dağıtılarak program son buldu.
(MSA-Y)

12.04.2017 10:38:10 TSI
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