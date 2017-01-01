12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık'ta Kodlama Eğitimi Köy Okullarında da başladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:30
Ayvalık'ta Kodlama Eğitimi Köy Okullarında da başladı
Ayvalık'ta Kodlama Eğitimi Köy Okullarında da başladı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde süren Kodlama Eğitimi, ilçenin kırsal mahallelerinden Akçapınar İlkokulu'nda başladı.
Akçapınar İlkokulu'nda verilen eğitimde öğrenciler; algoritma ile tanışıp bilişim dünyasının faydaları ile tanışıp, uygulama yapma imkanı buldular.
Sınıf öğretmenleri Bilgihan Aydın muhabirimize yaptığı açıklamada, çocukların kodlama ve algoritma konularında bilgi ve becerilerini arttıracak bir etkinlik yaptıklarını vurgulayarak, "Amacımız çocuklarımıza bilişimi en faydalı şekilde öğrenmeye teşvik etmektir" dedi.
Teknoloji ile ilgili gelişmelerin eğitim ve öğretime katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Aydın, düzenlenen eğitimlere destek veren Yazılım Mühendisi Gamze Oruç Altınok'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Ayvalık'ta ilk kez bir köy okulunda bilişim eğitimi veren Yazılı Mühendisi Gamze Oruç Altınok ise hedeflerinin ezber sorgulamayan, eleştirmeyen nesil yerine, yüzyılın becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamak olduğunu söyledi.
Kodlamanın sadece bilgisayar ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Altınok, "Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünce becerisini kazanarak farklı alanlarda yaratıcı düşünce ve sorgulama ve problem çözmeleri kolaylaşacaktır" ifadelerini kullanarak, Akçapınar İlkokulu'nda düzenledikleri eğitime destek veren Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Sınıf Öğretmeni Bilgihan Aydın'a teşekkür etti.
(SS-EME

12.04.2017 10:38:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:
YEREL

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI:
BENGİ projesi drama etkinliği ile öğrencilere tiyatro
YEREL

BENGİ PROJESİ DRAMA ETKİNLİĞİ İLE ÖĞRENCİLERE TİYATRO
Fotoğraf kursiyerleri, eserlerini sergiledi
YEREL

FOTOĞRAF KURSİYERLERİ, ESERLERİNİ SERGİLEDİ
Burhaniyeli öğrenci Başkan Uysal'dan belediyecilik öğrendi
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİ BAŞKAN UYSAL'DAN BELEDİYECİLİK ÖĞRENDİ
&quot;16 Nisan Türkiye için bir fırsat&quot;
YEREL

"16 NİSAN TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT"
Haltercilerden Kaymakam Öner'e teşekkür ziyareti
YEREL

HALTERCİLERDEN KAYMAKAM ÖNER'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Kitap okuma birincisi oldu
YEREL

KİTAP OKUMA BİRİNCİSİ OLDU
Burhaniyeli fotoğrafçılar doğa gezisi yaptı
YEREL

BURHANİYELİ FOTOĞRAFÇILAR DOĞA GEZİSİ YAPTI
Bigadiç'e TOKİ müjdesi
YEREL

BİGADİÇ'E TOKİ MÜJDESİ
AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı:
YEREL

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SEMA KIRCI:
Başkan Uğur'a şampiyon sporcudan ziyaret
YEREL

BAŞKAN UĞUR'A ŞAMPİYON SPORCUDAN ZİYARET
Yel değirmeni sosyal tesisinin temeli atıldı
YEREL

YEL DEĞİRMENİ SOSYAL TESİSİNİN TEMELİ ATILDI
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü:
YEREL

AK PARTİ EDREMİT İLÇE BAŞKANI METİN ÖRKÇÜ:
Burhaniyeli öğrencilerden komşu ilçeye tarihi gezi
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLERDEN KOMŞU İLÇEYE TARİHİ GEZİ
Ayvalık'ta iş yerlerine giren kişi yada kişiler bozuk paraları çaldı
YEREL

AYVALIK'TA İŞ YERLERİNE GİREN KİŞİ YADA KİŞİLER BOZUK PARALARI ÇALDI
Burhaniyeli öğrenciler hükümlülerle ağaç dikti
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLER HÜKÜMLÜLERLE AĞAÇ DİKTİ
Kompozisyon yarışmasında ikinci oldu
YEREL

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU
Havran Kaymakamı Türköz hayra katıldı
YEREL

HAVRAN KAYMAKAMI TÜRKÖZ HAYRA KATILDI
Harçlıklarını yetim kardeşleri için biriktiriyorlar
YEREL

HARÇLIKLARINI YETİM KARDEŞLERİ İÇİN BİRİKTİRİYORLAR
Dursunbey'e müjde verdiler
YEREL

DURSUNBEY'E MÜJDE VERDİLER
Özel Sporcuların büyük başarısı
YEREL

ÖZEL SPORCULARIN BÜYÜK BAŞARISI
Dursunbey'de yol sorununa büyükşehirden çözüm
YEREL

DURSUNBEY'DE YOL SORUNUNA BÜYÜKŞEHİRDEN ÇÖZÜM
Demiraslan'dan körfezde sandık çağrısı
YEREL

DEMİRASLAN'DAN KÖRFEZDE SANDIK ÇAĞRISI
Burhaniye Belediyesi araç filosuna yeni bir araç daha katıldı
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA YENİ BİR ARAÇ DAHA KATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

ÜNLÜ OYUNCUNUN 1965 MODEL ARABASI

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Artık boyları 2 metre değil...