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Müdür Aytaç Ayhan: Türk polisi, insan haklarına saygılıdır



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi Belediye Başkanı, beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz Girgin ve Belediye Meclis üyesi Mustafa Aykoç ile Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, tüm teşkilat mensuplarını kutluyorum. Şehit polislerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum" dedi.

Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, emniyet teşkilatının toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, yasalar çerçevesinde devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlendiğini ifade etti. Ayhan, "Türk polisi, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olmanın bilinci ve gururu içinde, görevini yapmaya devam edecektir" dedi.

Ziyaretlerinden ve takdim edilen çiçekten dolayı, Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a teşekkür etti. (MEİ-EFE)



12.04.2017 10:41:05 TSI

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