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Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Aksaray da yapılan Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Bilecik'i temsil eden ve Türkiye derecesi yapan Bilecik Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödüllendirildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri makamında ödüllendiren Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, özel sporcuları atletizm branşında Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmelerinden ve Türkiye derecesi yapmalarından dolayı büyük gurur duyduğunu belirtti. Yıldız,"Bilecik Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin spora yönlendirilmesi için müdürlük olarak her türlü desteği verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu başarının kazandırılmasında en büyük emeğin Okul Müdürü İbrahim Aydoğar, Müdür Yardımcısı Hüsnü Anlı Tekin ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Yusuf Ergin'dir. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum"dedi.

Yapılan Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde dereceye giren Ayça Çobanlar 100 metre Türkiye 3'üncüsü, Hasan Parlak 1500 metre Türkiye 4'üncüsü, Barış Aladağ 300 metre Türkiye 4'üncüsü ve Merve Ara Gülle Atma Türkiye 4'üncüsü oldular.

(CKT-DA-Y)



12.04.2017 10:41:14 TSI

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