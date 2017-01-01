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AK Parti İl Başkanı Atıç: "16 Nisan'da güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir 'Evet' ile karşılayacağız"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:37
AK Parti İl Başkanı Atıç: "16 Nisan'da güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir 'Evet' ile karşılayacağız"
AK Parti İl Başkanı Atıç: "16 Nisan'da güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir 'Evet' ile karşılayacağız"

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, İskenderun'da kurulan 'Evet' çadırını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Referandumda son viraja girildiğini ifade eden AK Parti Hatay İl Başkanı Atıç, Hatay'ın dört bir yanında çalışmaların son hızıyla devam ettiğini, teşkilatların seçim günü yapacağı çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduklarını söyledi.
AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ulu Cami Caddesi üzerinde kurulan 'Evet' çadırını ziyaret eden İl Başkanı Ahmet Atıç, vatandaşlar ve ilçe teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileriyle sohbet etti.
AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Ayhan Bodur, 16 Nisan'da yapılacak referandum'un devletin bekası ve geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Bodur, "Pazar günü sandıklardan çıkacak güçlü bir evet, güçlü bir Türkiye demektir. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.
AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç da, seçime son 4 gün kala son viraja girildiğini bu manada Hatay genelinde teşkilatlar ile istişarede bulunduklarını ifade etti.
İl Başkanı Atıç, "Hatay genelinde teşkilatların seçim günü yapacağı çalışmalar ile ilgili istişare de bulunmak üzere Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Belen, Antakya ve diğer ilçelerimize doğru istişare ve son bakış çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah saha çok iyi, teşkilatlarımız çok yerinde ve motivasyonları çok yüksek. Halkımızın, milletimizin huzurlu bir şekilde, hukuka uygun kurallar ve kayideler ölçüsünde en iyi şekilde oyunu kullanabilmesi iradesini sandığa yansıtabilmesi için. Geleceğimizin milletimizin aydınlık bir gelecek olsun düşüncesiyle evet oylarının güçlü çıkması adına teşkilatımızın çalışmalarına yakinen şahitlik etmiş bulunmaktayım. Gerçekten memnuniyetim artmıştır. Teşkilatlarımız bu azmi, bu kararlılığı inşallah 16 Nisanda karşılığını bulacaktır. Hep beraber 16 Nisan'da güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir 'Evet' ile karşılayacağız inşallah" açıklamasında bulundu.
(MSM-Y)

12.04.2017 10:44:45 TSI
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