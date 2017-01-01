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Başkan Kayda, Rektör Çelebi'yi ağırladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:37
Başkan Kayda, Rektör Çelebi'yi ağırladı
Başkan Kayda, Rektör Çelebi'yi ağırladı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi'yi makamında ağırladı.
Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya iade-i ziyarette bulunan Rektör Çelebi, Kayda'ya çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca'nın yanı sıra MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal-i Habeş Gümüş, Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. İlkay Dilber, Salihli MYO Genel Sekreteri Ergün Kaya da eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Kayda, Rektörü Prof. Dr. Çelebi ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gümüş, Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Dilber ve Salihli MYO Genel Sekreteri Kaya'ya teşekkür etti.

Rektör Çelebi, çalışmaları yerinde inceledi
MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, Salihli ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) kampüs alanı içinde yapımına başlanan ve yarım kaldıktan sonra Salihli Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası inşaatında incelemelerde bulundu.
İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Rektör Çelebi'ye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal-i Habeş Gümüş, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. İlkay Dilber, MCBÜ Salihli Genel Sekreteri Ergün Kaya eşlik etti.
Salihli Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde belediye tarafından ihale edilen ve yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen fakülte binasındaki inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Rektör Çelebi, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasının 2017-2018 öğretim yılına yetiştirilmesi planlandığını söyledi.
(BA-OND-Y)

12.04.2017 10:45:14 TSI
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