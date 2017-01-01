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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Fotoğraf kursiyerleri, eserlerini sergiledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:37
Fotoğraf kursiyerleri, eserlerini sergiledi
Fotoğraf kursiyerleri, eserlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

Müjgan Özbek
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil öncülüğünde oluşturulan 'Fotoğraf Sevdalıları' grubu, 'İlk Adım' isimli fotoğraf kurslarını tamamlayarak, sezon sonu fotoğraf sergisi açtı.
Fotoğraf Sevdalıları Grubu üyesi amatör fotoğrafçıların aldıkları kurslar tamamlanırken, beğeni toplayan onlarca fotoğraf, Edremit A. Sıdıka Erke Etnoğrafya Müzesi salonunda sergilenmeye başladı. Serginin açılış törenine, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bazı dernek ve oda başkanları, fotoğraf sanatçıları, amatör fotoğrafçılar ve sanatseverler katıldı. Açılış töreni öncesinde, fotoğraf sanatçıları ile en genç ve en yaşlı fotoğraf kursiyerine teşekkür belgeleri verildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra sergilenen fotoğraflar beğeniye sunuldu. Canlı müzik eşliğinde sergiyi gezen çok sayıda sanatsever daha sonra, Edremit Halk Oyunları Topluluğu'nun folklor gösterilerini izledi. Katılımcılar ve kursiyerler, açılış töreni sonrasında, çalınan hareketli şarkılar eşliğinde oynayıp stres attı.
Fotoğraf Sevdalıları Grubu'nun en genç üyesi olan 12 yaşındaki Berna Osemen, 3 yıldır fotoğraf eğitimleri aldığını ve fotoğraflarının 7'nci kez sergide yayınlandığını söyledi. Osemen, herkesin fotoğraf eğitimi alması gerektiğini ifade ederek, bakmak ile görmek arasındaki farkı anlayabilmenin sevincini yaşadığını ifade etti. Berna'nın annesi Cansu Osemen de, çocukların sosyal yönden gelişim sağlaması için Berna'yı fotoğraf eğitimine gönderdiğini ve doğru bir seçim yaptıklarını belirtti. 18 yaşındaki kursiyer Melis Çoban da, fotoğraflarının ilk kez bir sergide yayınlandığını ve mutluluk duyduğunu söyledi.
Fotoğraf Sanatçısı Haşmet Demirbil, "Bu sergi, diğer sergilerden biraz farklı. 2000 yılı öncesinde filmli fotoğraf makineleri vardı ve çok fazla fotoğraf meraklısı yoktu. Biz bu yıllardan sonra, Edremit'te fotoğraf eğitimi almayan, fotoğraf sevmeyen kalmayacak sloganıyla kurslara başladık. Şu anda en yaşlı kursiyerimiz olan Kevser ablamızı almıştık. Sonrasında dijital fotoğraf makineleri çıktı ve 100 saati bulan fotoğraf eğitimleri, İlk Adım dediğimiz 5 saatlik eğitimleri verir olduk. Eğitimin ardından 5 saatlik çekim eğitimi ve sonrasında da sergilerimiz oluyor. 7'den 77'ye bir grup burada toplandı. Fotoğraf Sevdalıları adlı bir oluşum oldu. Hepimizde bir fotoğraf tutkusu var. Fotoğraf çekmek için mutlaka eğitimden geçmek gerekiyor. Coşkulu ve farklı bir sergi oldu. Bana destek veren Metin Atan kardeşime teşekkür ediyorum." dedi.
Fotoğraf Eğitmeni Metin Atan ise, Haşmet Demirbil ve tüm kursiyerler ile katılımcılara teşekkür etti. Kursun en yaşlı öğrencisi Kevser Kuruçeşmeli de, herkese fotoğraf eğitimi almayı veya bir sanat dalıyla meşgul olmalarını önerdi.
(MÖB-EME)

12.04.2017 10:45:35 TSI
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