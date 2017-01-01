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Suriyeliler, konteyner kente taşınacak

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:38
Suriyeliler, konteyner kente taşınacak
Suriyeliler, konteyner kente taşınacak

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşın sokaklarda ve çadırlarda yaşayan Suriyeliler konusundaki talepleri üzerine Suriyelilerin konteyner kente nakillerinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
Vali Mahmut Demirtaş, beraberinde kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile birlikte Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu ve Solaklı'daki mahallelerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Muhtar ve vatandaşlardan, mahallenin genel durumuna ilişkin bilgiler alan Vali Demirtaş, vatandaşların sokaklarda ve çadırlarda yaşayan Suriyeliler konusundaki taleplerini dinledi. Demirtaş, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğuna dikkat çekti.
Vatandaşların bu konudaki taleplerinin de yerine getirileceğini kaydeden Vali Demirtaş, "Devletimiz ve hükümetimizin destekleriyle ilimizde kurulan ve Suriyelilere daha uygun yaşama ortamı sağlayan konteyner kent, binlerce Suriyelilere yuva oluyor. Sizlerin dile getirdiğiniz üzere, halen mahalle aralarında ve çadırlarda yaşayan Suriyeliler tespit edilip, onların da konteyner kente nakillerinin sağlanması ve dile getirdiğiniz eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağından kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, taleplerini dile getirdi
Mahalle muhtarlıklarındaki vatandaş buluşmalarında, mahalle sakinlerinin lise yapımı, kaldırım ihtiyacı, ulaşımda yaşanan aksaklıklar, sağlık hizmetleri, uyuşturucu kullanımı, sağlık ocağı talebi ve elektrik kesintileri gibi sorunları ile çeşitli konulardaki talep ve beklentilerini de dinleyen Vali Mahmut Demirtaş, "Sizlere sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Başbakanımızın selamlarını getirdim. Devletimiz ve hükümetimizin öncülüğünde mahallelerin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Vali Demirtaş'ın, Yüreğir ilçesindeki muhtarlık ve vatandaş buluşmaları, yapımı devam eden bir cami inşaatı ile dere ıslahı çalışmalarını yerinde incelemesiyle sürdü.
(ELF-Y)

12.04.2017 10:46:31 TSI
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