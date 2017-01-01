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Kızılay'ın Yumurtalık Şubesi açıldı

- Yumurtalık halkı kan bağışı yaptı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türk Kızılayı, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde şube açtı.

İlçede Kızılaycılık faaliyetlerini gerçekleştirecek, ihtiyacı olan ile yardımseverleri bir araya getirecek şubenin açılışına; AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Türk Kızılayı'nın, ulusal ve uluslararası alanda insani yardımda markalaşmış bir kurum olduğunu belirterek, "Bu da milletimizin paylaşma ve yardımlaşma konusundaki hassasiyeti ile gerçekleşmiştir. Yumurtalık'ta da bir başlangıç yapılmıştır. Bağışların bereketli olmasını ve daha çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşılmasını diliyorum" dedi.

CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de Türk Kızılayı'nın milleti bir araya getiren ortak değerlerden olduğunu ifade ederek, "Kızılay, imkanlar doğrultusunda gerek maddi gerekse manevi şekilde desteklenmelidir. Yumurtalık ilçemize hizmet verecek olan şubemiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, şubenin hizmete girmesiyle, ilçede Kızılay faaliyetlerinin daha dinamik hale geleceğini kaydetti. Amaçlarının daha fazla insana yardım eli uzatmak olduğunun altını çizen Saygılı, "Daha çok kişiye ulaşarak olası afet zararlarını azaltmak, daha çok insandan kan ve kök hücre bağışı alarak hastalara, yaralılara şifa vermek en büyük hedefimiz. Bu konuda gönüllü çalışmak isteyen Yumurtalık sakinlerini de şubemize bekliyoruz. Başkan Fethi Beşlioğlu ve ekibine başarılar diliyor, burada iyi işler yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini kesti.

Yumurtalık Devlet Hastanesi yanında hizmete açılan Türk Kızılayı Yumurtalık Şube Başkanlığı'nda, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılacak, ulusal ve uluslar arası kampanyalar yürütülecek, afet ve Kızılaycılık faaliyetleriyle ilgili seminer ve eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, dönem dönem kan bağışları kabul edilecek.

Bu arada, Yumurtalık Şube Başkanı Fethi Beşlioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören kapsamında, kan bağışı etkinliği de gerçekleştirildi.

(ELF-Y)



12.04.2017 10:47:08 TSI

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