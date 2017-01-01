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Varto'da park yapımı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:40
Varto'da park yapımı
Varto'da park yapımı

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in 7 mahalleye yapılacak parklarla ilgili verdiği sözü yerine getirmeye başladı.
Varto'nun yolları, yeşil alanları, parkları ve yenilenen altyapı hizmetleriyle anılması için projeler hazırladıklarını vurgulayan Kaymakam Çetin, inşaat sezonuyla çalışmalara başladıklarını aktardı. Yaklaşık 5 ay önce belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini, kış dönemi boyunca ilçeye nefes aldıracak projeler üretmeye çalıştıklarını söyleyen Çetin, ilçe merkezinde bulunan mahalle için ürettikleri 7 parktan ilkinin yapımına başladıklarını kaydetti. Bahçelievler Mahallesinde yapılmasına başlanan ve yaklaşık iki günde kurulan parkta incelemelerde bulunan Çetin, "Kayyum olarak belediyeyi devraldık. Bir iki aydır plan proje yapıyoruz. 12-13 projemizden biri ilçede hiç olmayan parklardır. 7 park demiştik, artı 2 park daha yapacağız. Şu an parklarımız kurulmaya başlandı. Hatırlıyorsunuz geçen hafta startını vermiştik. 5-6 güne kadar ilçemizin 7 mahallesinde yapılması planlanan tüm parklarımız bitecektir. Artı 2 parkımız var, yeni oluşacak yerleşim yerlerimiz var, onları da oralara kurmayı düşünüyoruz. Durmak yok hizmete devam, verdiğimiz sözü yaparız. Yapamadığımızı söz vermeyiz" dedi.
(MSA-Y)

12.04.2017 10:47:29 TSI
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