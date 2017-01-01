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Erkan sporcuları, Okullararası Yüzme Yarışları'nda 29 madalya kazandı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Okullararası Yüzme Yarışları'nda Erkan Okulları, yıldız erkeklerde il ikincisi, yıldız kızlarda ise il üçüncüsü oldu. Sporcular, müsabakalarda toplam 29 madalya kazandı.

Sergiledikleri performansla yıldız erkeklerde takım halinde il ikincisi olan Erkan Okulları ekibi, 4x100 metre serbest bayrak erkeklerde il üçüncüsü, 4x200 metre serbest bayrak erkekler ve 4x100 metre karışık bayrak erkeklerde de il ikincisi oldu.

Erkek takımından Yaremir Yücel, 100 metre serbest, 200 metre sırtüstü, karışık, serbest dallarında Adana birincisi olurken, 400 metre serbestte ise Yiğithan Ertaş il dördüncüsü oldu.

Yarışların yıldız kızlar kategorisinde de takım halinde il üçüncülüğünü elde eden Erkan Okulları, 4x100 serbest bayrak kızlar, 4x100 karışık bayrak kızlar ve 4x200 serbest bayrak kızlarda yine il üçüncülüğünü kazandı.

Okul, müsabakalarda toplam 29 madalya elde etti.

(ELF-Y)



12.04.2017 10:47:38 TSI

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