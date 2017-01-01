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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Kepez belde başkanından ziyaretler

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:41
Kepez belde başkanından ziyaretler
Kepez belde başkanından ziyaretler

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kepez Belde Kadın Kolları Başkanı Cavidan Gül, AK Parti Kepez Gençlik kolları başkanı Sercan Tan ve partililer Kepez Meydanı'nda bulunan 'hayır' çadırını ziyaret etti.
16 Nisan halk oylamasına sayılı günler kala siyasi partilerin referandum çalışmaları devam ediyor. AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kepez Belde Kadın Kolları Başkanı Cavidan Gül, AK Parti Kepez Gençlik kolları başkanı Sercan Tan ve partililer Kepez Meydanı'nda bulunan 'hayır' çadırını ziyaret etti. Referandum çalışmalarının başladığı ilk günden bu yana sahada olan AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok Kepez Beldesindeki sıkılmadık el bırakmayacaklarını ifade etti. Referandum öncesi son hafta da Başkan Altınok, "Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sanayi esnafımızı, çarşı esnafımızı, pazar esnafımızı, ev ve kahvehane ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu millet 2002'de Türkiye'nin çarkını nasıl döndürdüyse 16 Nisan'da da 'Evet' oyu vererek Türkiye'nin miladı değişecektir. Lider ve öncü bir Türkiye için 16 Nisan'da inşallah Evet oyu çıkacaktır" şeklinde konuştu.
(GD)

12.04.2017 10:48:21 TSI
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