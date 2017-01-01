YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'de bilimsel hafta sonu

Kayseri'de bilimsel hafta sonu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Bilim Merkezi hafta sonu dört ayrı atölye uygulamaları başlatıyor. Farklı yaş gruplarını bilimle buluşturacak olan etkinliklerde birbirinden ilginç çalışmalar sergilenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan ve Anadolu'nun dört bir yanından ziyaretçi çeken Kayseri Bilim Merkezi'nde 15-16 Nisan günleri 4 farklı program ile atölye günleri yapılacak. Farklı yaş gruplarındaki bireyleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak olan etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan etkinliklerde katılımcıların; araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Atölye programları kapsamında Kriptoloji Atölyesi, Makey Atölyesi, Renklerin Dansı Atölyesi ve Uzay Merdiveni Atölyesi açılacak. Kriptoloji Atölyesi'nde şifre çözerek sürprizlere ulaşma imkanı sunulurken, Makey Atölyesi'nde elektronik ve robotik dünyaya keyifli bir başlangıç yapılacak. Renklerin Dansı Atölyesi'nde kimyanın renkli dünyası üç farklı deneyle sunulurken, Uzay Merdiveni Atölyesi'nde geometrik modeller eşliğinde tasarım ve mühendislik yeteneğinin geliştirilmesine imkan sağlanacak.

Uzay Merdiveni Atölyesi'ne 7-9 yaş grubu, Renklerin Dansı Atölyesi'ne 8-10 yaş grubu, Kriptoloji ve Makey Atölyelerine ise 10-12 yaş grubu çocuklarımız katılacak. Atölye çalışmalarına iştirak etmek isteyenlerin Kayseri Bilim Merkezi'nden randevu almaları gerekiyor.

(AÖ-Y)



12.04.2017 10:53:20 TSI

NNNN

