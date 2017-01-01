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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Dicle Elektrik'te hedef yüzde 100 aydınlatma

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:50
Dicle Elektrik'te hedef yüzde 100 aydınlatma
Dicle Elektrik'te hedef yüzde 100 aydınlatma

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Bölge genelinde ağır geçen kış mevsimi nedeniyle arızalanan ve bu sebeple yanmayan sokak lambalarını yenilemek için "Aydınlatma Seferberliği" başlatan Dicle Elektrik'in hedefi, dağıtım bölgesinde bulunan 6 ilde yüzde 100 sokak aydınlatması sağlamak. Bunun için ağır kış şartlarında yıpranan ve deforme olan 280 bin aydınlatma armatürü tek tek kontrol ediliyor.
Hava şartlarının düzelmeye başlaması ile birlikte yaklaşık 1 ay önce başlatılan aydınlatma seferberliği hakkında bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım İşletme Bakım ve Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, bu yönde kısa sürede ciddi bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Oluşturdukları ekiplerin, dağıtım bölgesini teşkil eden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak il merkezlerinin yanı sıra ilçelerin tümünde cadde cadde, sokak sokak aydınlatma sistemlerini kontrol ettiğini ifade eden Türk, şunları kaydetti:
"6 il ve bağlı ilçelerde bulvar, cadde ve sokak aydınlatmalarında kullandığımız 280 bin armatürümüz bulunmaktadır. Başlattığımız aydınlatma seferberliği çerçevesinde oluşturduğumuz bakım onarım ekipleri, kış şartları nedeniyle yıpranan veya hasar gören bu armatürleri tek tek kontrol ediyor. Tespit edilen hasar var ise bu gideriliyor, yanmayan lambalar yenileri ile değiştiriliyor. Bu çalışmaları başlattığımız yaklaşık 1 aylık süre içerisinde ekiplerimiz bölge genelinde 210 bin armatürü kontrol etti.''

"Hafta sonuna kadar tamamlanacak"
Ahmet Seçkin Türk, kontrol edilenlerden geriye kalan armatürler ile ilgili olarak ekiplerin gece de dahil olmak üzere çalıştığını ifade ederek, "Onlarca ekip ile bölge genelinde başlatmış olduğumuz bu çalışma aralıksız biçimde sürmektedir. Pazar günü yapılacak referandumda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için geriye kalan 70 bin armatürü de bu tarihe kadar faal hale getirmiş olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bölge genelinde faal olmayan tek bir armatür, yanmayan tek bir aydınlatma lambası kalmayacak ve şirketimiz de hedeflediği yüzde 100 aydınlatmayı gerçekleştirmiş olacaktır" dedi.

Aydınlatma talepleri için '186'
Aydınlatma seferberliği çerçevesinde yaptıkları çalışmaları nedeniyle gerek muhtarlardan, gerekse halktan olumlu dönüşler aldıklarını da kaydeden İşletme Bakım ve Onarım Müdürü Türk, aydınlatma ile ilgili gözden kaçan yerler var ise ya da vatandaşın bu konuda bir talebi olursa bunların da "186" numaralı çağrı merkezine bildirilmesini istedi. Türk, bu kanaldan gelecek taleplerin kısa sürede değerlendirileceğini sözlerine ekledi.
(İHA-MP-Y)

12.04.2017 10:58:04 TSI
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