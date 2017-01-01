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YYÜ'de öğrenciler yararına gece düzenlendi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:50
YYÜ'de öğrenciler yararına gece düzenlendi
YYÜ'de öğrenciler yararına gece düzenlendi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına konser ve folklor gösterisi düzenlendi.
YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü (YUBUK) yararına düzenlenen gecede konser verilerek, halk oyunları gösterisi düzenlendi. YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürlüğünün organize ettiği konserde, söylenen şarkılarla müziğin keyfine varan davetliler, halk oyunları gösterisiyle de müthiş bir gece yaşadı.
Yaklaşık 3 saat süren geceye Van Valisi İbrahim Taşyapan ve eşi Nesibe Taşyapan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile eşi Sahibe Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, YUBUK Koordinatörü Doç. Dr. İlhan Kaya, akademisyenler, şehirden gelen davetliler ve öğrenciler katıldı.
(MSA-Y)

12.04.2017 10:58:11 TSI
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