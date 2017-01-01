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Okuyan şehir için çalışan Büyükşehir



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Kayseri'yi Kütüphaneler Şehri ve ardından Okuyan Şehir yapma hedefi doğrultusunda fiziki yatırımların yanı sıra okumayı teşvik edici çalışmalar da yapılıyor. "Herkes İçin Kütüphane" projesi ile Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine teknoloji katkısı da sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin üç kütüphanesinden yararlananların sayısı 6 ayda 450 bini aştı.

Kütüphane ve kütüphanecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi ile "Herkes İçin Kütüphane" projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında sürdürülen eğitimlere katılan kütüphane personeli, eğitim sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, Belsin Sezai Karakoç Kütüphanesi ve Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi'nde projeyi uygulamaya başladı.

Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından kütüphanelere 21 bilgisayar kazandırıldı. Bu bilgisayarlar üzerinden vatandaşlara temel bilgisayar ve internete erişim imkanı sağlandı. Proje kapsamında ayrıca, vatandaşların e-devlet ve e-belediye hizmetleri başta olmak üzere internet üzerinden sunulan hizmetlerden daha fazla yararlanması imkanı da verildi.

KÜTÜPHANELERDEN YARARLANANLAR 500 BİNE YAKLAŞTI

Büyükşehir Belediyesi'nin üç kütüphanesinden yararlananların sayısı Kasım 2016-Nisan 2017 dönemindeki son altı ay içinde 450 bin 462 kişi oldu. "Herkes İçin Kütüphane" projesi kapsamında kütüphanelere kazandırılan bilgisayarlardan binlerce kişi faydalandı.

(AÖ-Y)



12.04.2017 11:02:15 TSI

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