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Büyükşehir Belediyesi, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:58
Büyükşehir Belediyesi, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
Büyükşehir Belediyesi, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı, Mustafa Yıldızdoğan hayranı olan 21 yaşındaki engelli Hatice Kaynar'ı, sanatçının konserine engelli transfer aracı ile götürerek hayalini gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı, Mustafa Yıldızdoğan hayranı olan 21 yaşındaki engelli Hatice Kaynar'ı, sanatçının konserine engelli transfer aracı ile götürerek hayalini gerçekleştirdi.
Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kurarak bir ilki gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için verdiği desteklere ara vermeden devam ediyor. Son olarak engelli genç Hatice Kaynar için imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, genç kızın hayallerini gerçekleştirdi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenci olan Hatice Kaynar'ın öğretmeni Münire Karademir, Hatice'nin küçük yaşlardan bu yana hayranı olduğu ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın konser vermek üzere Mersin'e geldiğinin haberini alınca harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurarak Hatice'nin durumunu yetkililere anlatan Karademir, ulaşım yardımı istediği Büyükşehir Belediyesi'nden de olumlu cevap aldı. Hatice, engelli transfer aracı ile evinden alınarak MHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızdoğan konserine getirildi. Sevdiği sanatçıyı yakından görerek, konserini izledi.
Öğretmeni Karademir, "Hatice, Mustafa Yıldızdoğan hayranı. Sürekli ondan bahsediyor, şarkılarını söylüyor. Onun hayatı Mustafa Yıldızdoğan. Biz zaten bunu biliyorduk. Konser vermek üzere Mersin'e geldiğini duyduğum zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurdum. Bize bu imkanı sundular ve Hatice'nin hayalleri bugün gerçek oldu" dedi.
Anne Selma Kaynar ise Hatice'nin çok küçük yaşlardan itibaren ünlü sanatçının şarkıları dinlemeye başladığını ve en büyük hayalinin onu canlı görmek olduğunu belirterek, "Ben sürekli Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkılarını dinlerdim. Hatice'de de zamanla bir Mustafa Yıldızdoğan hayranlığı oluştu. 5 yaşından bu yana Mustafa Yıldızdoğan ile uyuyor, uyanıyor. Bugün bu salonda Hatice'nin hayalleri gerçek oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Hayallerine kavuşan 21 yaşındaki Hatice ise konser boyunca sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek, unutamayacağı bir akşam yaşadı.
(KYM-Y)

12.04.2017 11:05:38 TSI
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