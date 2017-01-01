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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın mitingine Ceylanpınar'dan rekor katılım

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın mitingine Ceylanpınar'dan rekor katılım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın mitingine Ceylanpınar'dan rekor katılım

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da yaptığı mitinge Ceylanpınar'dan rekor katılım olduğu bildirildi.
Ceylanpınar Belediye'sinin günler öncesinden gerek anons bürosundan gerekse SMS ile yaptığı bildirimler sonrası Şanlıurfa'daki mitinge Ceylanpınar'dan binlerce kişi katıldı. mitinge katılanlar, ilçeden yaklaşık 10 Bin kişinin katıldığı belirtirken, miting öncesinde ise ilçeden yüzlerce araç konvoyu aynı anda yola çıkarak, Şanlıurfa kent merkezine hareket ettiği kaydedildi.
11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluş yıl dönümünün de kutlandığı mitinge toplam ise yaklaşık 400 bin kişinin bulunduğu ileri sürüldü. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa'da fahri hemşehrilik verilmişti.
(UK-SD-Y)

12.04.2017 11:06:07 TSI
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