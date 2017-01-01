YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkale'deki okullara konteyner tuvalet

Başkale'deki okullara konteyner tuvalet



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, kırsal mahallelerde tuvaleti olmayan okulların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, tuvaleti olmayan okullar için yeni ve alınan 2 tuvalet ile 2 lavabodan oluşan 15 adet konteyner tuvalette incelemelerde bulundu. Kocaeli'nde yaptırılan polyester kabinli konteyner tipi tuvaletlerin önümüzdeki günlerde tuvaleti olmayan kırsaldaki mahalle okullarına teslim edileceğini ifade eden Öztürk, konteyner tipi tuvaletlerin maliyetinin önemli olmadığını belirterek, "Tuvaletler konteyner tipi olup polyester kaplamalı. Eksi 45 derece soğuğa dayanıklı olan bu tuvaletlerden verim alınırsa, önümüzdeki yıl aynı malzemelerden tuvaletler yaptırmayı düşünüyoruz. Tuvaletler kız ve erkek olmak üzere ayrı ayrı kullanılıyor. Tuvaletlerden istenilirse tekli, ikili ve üçlü olarak da yaptırılabiliyor. Tuvaletler okullara foseptik çukuru açılarak kurulacak" dedi.

(MSA-Y)



12.04.2017 11:08:59 TSI

NNNN

