Antalya'da gayrimenkul satışları arttı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da gayrimenkul satışlarının arttığını belirten yatırımcılar, bölgenin dünya genelinde parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

16 yıldır Akdeniz Bölgesi'nde inşaat sektöründe profesyonel olarak hizmet veren, 7 ülkede partner ofisi bulunan uluslararası bir firma olan ÖSSE Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Baş, şirket politikalarını, Rus uçağının düşürülmesi sonrası Antalya piyasalarını, darbe girişimi ve dolardaki artış sonrası sektörel durumu değerlendirdi.



"Kazan kazan formülünü uyguluyoruz"

Şirketimizin genel felsefesinin çok satalım, çok kazanalım olmadığını belirten Önder Baş, yatırımcıya alırken de, satarken de kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Baş, "Gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, otel, recidence, villa, daire, dükkan gibi her tür emlak sunumumuzu kendi bünyemizde ve yatırımcılarımızla yapıyoruz. Kaza,n kazan formülü ile beklemeden değerinde alım satımlarını ve kiralamalarını gerçekleştiriyoruz. Mortgage kredi ve sigorta işlemleri konusunda, şirketimiz tüm sigorta şirketleri ve bankalarla özel faiz indirimleri üzerinden anlaşmalıdır. Alıcıya özel kredi başvurularına dair KKB sonuçları internet sitemiz üzerinden 5 dakika içinde sonuçlandırılıyor. Bunun yanı sıra, kendi inşaat projelerimizden sıfır faizli olarak 24 aya kadar kredi olanağı sağlıyoruz. Topraktan alım yapılması durumunda da alıcıya her türlü garanti şartlarını sunuyor ve teminatlarını veriyoruz. Yurtdışındaki yatırımcılarımız için de transfer, otel konaklaması hizmetlerini sunuyoruz" dedi.



"Antalya'nın marka değeri yüksek"

Türkiye'de ve dünyada her ne yaşanırsa yaşansın, Antalya'da inşaat sektörüne dair yatırımların hiçbir zaman durmadığını belirten Baş, krizlere istinaden sektöre temkinli yaklaşan ve geri adım atanların krizleri fırsata çevirme şanslarını kaybedeceklerini söyledi. Baş, "Bizim sektörümüzde durmak her zaman zarardır. Ben küstüm, oynamıyorum deme şansınız yok. Sisteminizi yavaşlatabilirsiniz ancak durduramazsınız. Ekonomi yatırımlarla büyür. Yatırım yapmayı bırakırsanız ekonomik büyüme sağlayamaz, istihdama faydalı olamaz ve bu durumda da ülke ekonomisine katma değer üretemezsiniz. Bu bağlamda yatırım yaptığınız yer çok önemli elbette. Yatırımlarınız karşılık bulmuyorsa anlamı yok. Antalya inşaat yatırımı anlamında cazibe merkezidir. Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden yatırımcıların ilgi odağıdır. Şehirlerin kalkınmışlıkları o şehirdeki gayrimenkul fiyatları ile ölçülür. Antalya'da lüks konut fiyatlarının metrekaresi ortalama 3 bin lira civarındadır. Bunu daha global bir ölçekte değerlendirirsek; Antalya'da 1000 dolar, İstanbul'da 15 bin dolar, Paris'de 45 bin dolar, Monaco'da 55 bin dolar, New York'da 90 bin dolar civarındadır. Boğaçayı gibi projelerin hayata geçirilmesi ve Expo gibi projelerin devam ettirilmesi ile metrekare fiyatları çok yakın bir zamanda 8-9 bin dolara çıkacaktır" diye konuştu.



"Antalya 2. derece deprem merkezi"

Antalya'nın turistik, tarımsal ve iklim koşulları avantajının yanı sıra, deprem kuşağında 2. derecede yer almasının inşaat sektörünü oldukça cazip hale getirdiğini belirten Baş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yatırımcı, yaptığı yatırıma güven duymak istiyor. Falezlerin üzerinde yer alan Antalya'nın diğer bir avantajı da iklim. 2 ay kış, 2 ay aşırı sıcak yazın dışında neredeyse 8 ay bahar yaşanıyor. Bu da inşaat sektöründeki istihdamda devamlılık sağlarken, yaşanabilir kentler ölçüsünde Antalya'yı ön plana çıkartıyor. 2017'de de yapıtlarımızla insanların hayallerini gerçekleştirirken, yatırımcılar için de cazip olanaklar sunmaya devam edeceğiz".

12.04.2017 11:12:45 TSI

