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Kızılcayıkık'ta su baskınları sona eriyor



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık Mahallesi'nde MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yağmur suyu hattı çekiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başlattığı yağmur suyu hat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kış aylarında yoğun yağmur yağışları sonucunda su baskınlarının meydana geldiği Milas ilçesinin Kızılcayıkık Mahallesi'nde MUSKİ ekipleri tarafından yağmur suyu hattı imalat çalışmaları başlatıldı.

Uzun yıllardır yoğun yağmur yağışları sonucunda su altında kalan Kızılcayıkık Mahallesi'ndeki yaklaşık 13 hanenin sorunu, MUSKİ'nin çalışmalarının tamamlamasından sonra ortadan kalkacak.

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Milas ilçesinde su baskınları yaşayan mahallelerin yağmur suyu sorununu çözmek için başlattıkları çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Ülgen, "Kızılcayıkık Mahallesi sakinlerimizin evleri, uzun yıllardır yoğun yağmur yağışları sonucunda su baskınlarına maruz kalıyordu. Bizde bölgedeki tespitlerimiz sonucunda mahalle sakinlerimizin yaşadıklarını sıkıntıları dikkate alarak çalışmalarımıza başladık. Yağmur suyu hattını çektiğimiz bölgede yaklaşık 13 hanemiz var. Bu bölge ovanın alt kısmında bulunduğu için yoğun yağmur yağışları sonucunda su baskınları meydana gelerek göl oluyordu. Ekiplerimiz yağmur suyu hat çalışmalarının yanı sıra bölgeye yağmur suyu mazgalları da koyuyor. Hat çalışmalarımızın tamamlanmasından sonra yağmur suları Köhren deresine deşarj edilecek ve bölge sakinlerimiz su baskınlarından tamamen kurtulacak" diyerek sözlerini tamamladı.

(ÇP-MB-Y)



12.04.2017 11:13:57 TSI

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