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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Vali Deniz'den sandıkların taşındığı iddiası yalanlama

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:07
Vali Deniz'den sandıkların taşındığı iddiası yalanlama
Vali Deniz'den sandıkların taşındığı iddiası yalanlama

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, 16 Nisan'da yapılacak referandum için kent merkezinde birçok sandığın taşındığı iddialarını yalanladı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Deniz, kent merkezinde sandıkların taşınmadığını 1 Kasım 2016'da kim nerede oy kullanmışsa 16 Nisan'da da aynı yerde oy kullanacağını belirtti. Güvenlik gerekçesiyle bir iki köy de sandıkların taşındığını belirten Vali Deniz, "Sandıkların taşındığı köylerde muhtarlar ve seçmen bilgilendirilmiş, ancak kent merkezinde sandıkların taşınması söz konusu değil. Kesinlikle sandık tehditlerine müsaade etmeyeceğiz. Referandum için her türlü tedbirimizi aldık. Seçmeni tehdit eden, şantaj eden kimseye müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
(MŞY-MP-Y)

12.04.2017 11:14:03 TSI
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