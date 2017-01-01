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Viyanalı Türk kadınlarından örnek yardım

- Adana Büyükşehir Belediyesi, Viyanalı Türkler ile Suriyeli sığınmacılar arasında yardım köprüsü kurdu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Avusturya'nın başkentinde yaşayan hayırsever Türklerin yardımları Adana ve Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Avusturya'da yaşayan Türklerin Suriyeli sığınmacılara yardımlarına aracılık etti. Adana'da ve Gaziantep'te bulunan iç savaş mağduru Suriyelilere yardımları ulaştırdıktan sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olan hayırsever Derya Demircan'a Başkan Hüseyin Sözlü'nün imzasını taşıyan teşekkür belgesini Basın Yayın Daire Başkanı Durmuş Ökten takdim etti.



Viyana'da Suriyeliler için kermes

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Türk kadınlar, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler yararına kermes düzenledi. Yaklaşık 200 gurbetçinin organize ettiği kermesten elde edilen gelirle gıda, giyim, temizlik ürünleri ve medikal malzemeler satın alındı. Kermesin organizasyonunu yürüten Pedagog Derya Demircan, oğlu İlker Demircan ile birlikte Türkiye'ye gelip, Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileriyle birlikte Adana ve Gaziantep'teki kamplarda barınan, kiraladıkları evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret etti.



Yardımlar büyükşehir belediyesi koordinesinde dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde yürütülen çalışmada gıda, giyim, temizlik ürünleri ve medikal malzemeleri ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacılara teslim eden Derya Demircan, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ökten'in ağırladığı Derya Demircan, "Viyana'da yaşayan Türkler olarak, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyelilere yardım organizasyonumuzu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirdik. Bizlere rehberlik eden, yardım etkinliğimize destek veren sayın Başkan Hüseyin Sözlü'ye şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Başkan Sözlü'den teşekkür belgesi

Durmuş Ökten de Başkan Hüseyin Sözlü'nün imzasını taşıyan teşekkür belgesini Derya Demircan'a takdim ederek, duyarlılıklarından dolayı kutladı. Ziyaret anısına, konuklarına Başkan Sözlü adına Ulu Önder Atatürk'ün büstünü hediye eden Ökten, "Adana'nın dört bir yanında insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılan Adana Büyükşehir Belediyemiz, çeşitli kampanyalarla yardıma muhtaç vatandaşlar ile hayırseverler arasında köprü olma görevini sürdürüyor. Viyana'da yaşayan Türk vatandaşlarının yardımlarını da Adana ve Gaziantep'te bulunan Suriyeli sığınmacılara ulaştırma konusunda da Belediyemiz görevlileri aynı ciddiyet ve hassasiyetle çalışma yürütmüştür. Derya Demircan'ın şahsında bu kampanyaya katkıda bulunan Viyana'daki Türk kadınlarını kutluyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(ELF-Y)



12.04.2017 11:18:30 TSI

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