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Genel Sekreter Yalçın'dan Özalp ve Saray'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Özalp ve Saray ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesinin ilçe gezileri kapsamında Özalp ve Saray ilçelerine giden Genel Sekreter Mustafa Yalçın, ilçe muhtarlarıyla yapılan toplantı sonrası Kapıköy Sınır Kapısı ile Özalp ilçesine bağlı Emek ile Dönerdere mahallelerini ziyaret etti. İlk olarak Türkiye-İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan Yalçın, inşaat çalışmalarından ötürü ortaya çıkan görüntü ve çevre kirliliğiyle ilgili birimlere talimatlar verdi.

Kapıköy ziyaretinin ardından Özalp ilçesinde bulunan ve Trabzon kökenli Emek ile Dönerdere mahallelerinde de incelemelerde bulunan Yalçın, her iki mahallenin alt ve üst yapısındaki eksikliklerle ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi. Dönerdere'de mahallelinin yeniden geliştirdiği 'Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni de gezen Yalçın, mahalleliyi kooperatif çalışmalarından dolayı da tebrik etti.

(MSA-Y)



12.04.2017 11:18:36 TSI

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