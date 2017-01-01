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Van'da Tekvando İl Şampiyonası



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tekvando İl Şampiyonası düzenlendi.

İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş ve Gürpınar ilçelerinde yürütülen tekvando spor faaliyetlerine bin 500'e yakın sporcu katılıyor. 17 antrenör, 5 hakem ile 30'ya yakın okullara ait spor merkezlerinde yapılan çalışmalar final müsabakalarıyla taçlandırıldı. 75 sporcunun katıldığı Tekvando İl Şampiyonası finalinde, 18 sporcu dereceye girerek, Van'ı yapılacak olan Türkiye Tekvando Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sunan, özgüven kazandıran, öğrenciye kendini keşfetme imkanı sunan, karar verme, güven duygusu oluşturma, ilimize ve ülkemize faydalı birer birey olarak yetişmelerine ön ayak olan okul sporlarının önemine değindi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yalçın Özdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, tekvando antrenörleri, öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı final müsabakaları, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve madalyaların verilmesi ile son buldu.

(MSA-Y)



12.04.2017 11:19:56 TSI

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