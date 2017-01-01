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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın Şehir Hastanesi ihaleye çıkıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:13
Aydın Şehir Hastanesi ihaleye çıkıyor
Aydın Şehir Hastanesi ihaleye çıkıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulunun Aydın Şehir Hastanesinin ihaleye çıkarılmasını onayladığını müjdeledi.
AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Aydın'ın sağlık hizmetlerinde çığır açacak olan Aydın Şehir Hastanesi hemşerilerimize en güzel sağlık hizmetlerini verecek. Yaklaşık 150 milyona mal olacak Aydın Şehir Hastanesi 7 katlı 4 bina ve 3 katlı ameliyathane, yoğun bakım ve acil binasından oluşacak. Hastane tamamlandığında genel kliniklerin yanında onkoloji, kemoterapi, anjiyografi, erişkin yoğun bakım, kvc yoğun bakım, fizyoterapi, fizyoterapi, genetik hastalıklar merkezi, nükleer tıp, hemodiyaliz ve hiperbarik gibi özellikli birimlerle de hizmet verecek. Başbakanlığı döneminde Aydın'a Şehir Hastanesi yapımı talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Aydınlı hemşerilerim adına şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.
(MB-Y)

12.04.2017 11:21:26 TSI
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