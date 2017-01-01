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DİKA'dan Mardin ve Batman'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:16
DİKA'dan Mardin ve Batman'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
DİKA'dan Mardin ve Batman'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile KOSGEB arasında imzalanan protokol kapsamında, Mardin ve Batman'da "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" gerçekleştirildi.
Mardin'deki eğitim ajansın ana hizmet binası konferans salonunda, Batman'daki eğitim bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitimler Mardin'de Nova Danışmanlık Şirketi'nden Kalkınma Uzmanı Tahir Dadak tarafından, Batman'da ise Diyarbakır Tüketici Hakları Derneği Başkanı Niyazi Kavar tarafından verildi. 8-11 Nisan tarihleri arasında dört gün süren eğitimlere, özellikle yenilikçi fikirleri olan 18 - 29 yaş arası genç girişimciler ile kadın girişimcilerden oluşan otuzar kişi katıldı.
DİKA'dan yapılan açıklamada, "Eğitimlerin amacı ajans bölgesinde ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla DİKA, KOSGEB ile geliştirilen işbirliği kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlemektedir. Gerçekleştirilen eğitimlerde özellikle genç girişimcilerin iş kurmaları ve yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerini bilinçli yürütmeleri ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabileceklerdir. Yeni girişimci desteği ile girişimcilere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli kredi olmak üzere toplam 150 bin TL'ye kadar mali destek sağlanabilmektedir. Ajans ile KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen Mardin ve Batman'da ki eğitimlerin ardından, Siirt ve Şırnak'ta da 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' yapılacaktır" denildi.
(MŞY-MP-Y)

12.04.2017 11:23:55 TSI
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