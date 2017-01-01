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Batman'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Durumundan şüphelenilen bir araç durdurulmak istendiğinde kaçmaya başlamış ve aracın sağ arka camından beyaz renkli bir cisim atıldığı ekiplerimizce görülmüş, araç kovalamaca sonucu durdurulmuştur. Şahısların yaşanan kovalamacada atmış oldukları beyaz renkli çuval görevlilerimizce kontrol edildiğinde içerisinde 1 kilo 900 gram uyuşturucu esrar maddesi olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

(MŞY-MP-Y)



12.04.2017 11:26:02 TSI

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