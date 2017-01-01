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Sivil toplum kuruluşları 'evet' dedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:19
Sivil toplum kuruluşları 'evet' dedi
Sivil toplum kuruluşları 'evet' dedi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - TÜMSİAD, Beşir Derneği ve Menzil Durak Vakfı ortak basın açıklaması yaparak 16 Nisan'da ki referandumda ülke için 'evet' diyeceklerini açıkladılar.
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Erkan Çakmak, Beşir Derneği Başkanı Ramazan Karakuş, Menzil Durak Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Hüseyin Şen ortak basın açıklaması yaptı.
TÜMSİAD Başkanı Erkan Çakmak tarafından yapılan basın açıklamasında, Ülkemize yönelik bölgesel ve küresel bütün tehditlerin bertaraf edilmesi için referandumun önemli olduğuna dikkat çekti.
Erkan Çakmak, iktisadi, siyasi, kültürel her türlü boyunduruktan kurtulmak, bölgemizde lider, dünyada söz sahibi olmamız ve tam bağımsız bir Türkiye için devlet mekanizmasının işlerliğinin mevcut şartlara göre yeniden tanzim edilmesinin gerektiğini söyledi.
Erkan Çakmak açıklamasında, "Bu anayasa değişikliği toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirmektedir. Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi iş adamları için hayati derecede önem taşımaktadır. 'Dünya 5 ten büyüktür' sloganıyla adeta bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, Dünya'da en büyük 20, Avrupa'da ise (Rusya dahil) ilk 8 ekonomiden biri haline gelmiştir.
Bu büyümeyi hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları eliyle ekonomik olarak ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmuşlardır, bulunmaya devam etmektedirler. Gereken cevap yine millet iradesiyle bizlerin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün kesimler tarafından birlik ve beraberlik içerisinde anında verilmiş, ekonomi ve kalkınma seferberliğinin hız kesmeden devamı tesis edilmiştir. İçeride ve dışarıda bütün bu olumsuz şartlara rağmen güçlü duruşunu sürdüren Ülkemiz artık yeni anayasa ve yönetim sistemi ile gelişme ve büyümesini arttırarak devam etme kararlılığındadır" dedi.
Anayasa değişikliğine neden 'evet' dediklerini açıklayan Çakmak, "Anayasa değişikliği paketinin geleceğimizle ilgili olduğu ve kararı milletimizin vereceği şuuruyla siyasi ayrışmalardan uzak, kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini, yine alınacak önlemler ile devlet içerisinde şer odaklarının kadrolaşmasının engelleneceğini ümit ediyoruz.
Ekonomik istikrar için, büyük yatırımların devamı için, mazlum coğrafyalara uzatılan şefkat eli için, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için, koalisyonlara mahkum olmamak için, hantal devlet yapısından (bürokrasisinden) kurtulmak için, ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için, 'evet' diyoruz. Biz bu Anayasa Değişikliği Paketini desteklediğimizi ve halk oylamasında 'evet' oyu vereceğimizi bütün kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(AHM)

12.04.2017 11:27:54 TSI
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